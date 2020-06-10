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食藥署高官爆不倫 署將提考績會

聯合報 / 記者楊雅棠/即時報導
衛福部上下拼防疫，食藥署卻傳出官員不倫戀。圖／本報資料照
衛福部上下拼防疫，食藥署卻傳出官員不倫戀。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情持續半年，衛福部上下為了防疫忙翻天。但正當忙著防疫之際，卻爆出衛福部食藥署已婚的吳姓簡任技正，與該署林姓女科員發生不倫婚外情。對此，食藥署回應表示，吳男非單位主管，於此次疫情中也沒有負責防疫工作。對於兩人行為是否影響機關聲譽，則將提考績會討論。

週刊今天爆料指出，吳姓簡技5月初下班後，幾乎夜夜與林姓女科員幽會，五月初時與林女用完餐，酒後載女子回家；且在五月底時，兩人前往山區私會。六月初代表食藥署到新竹參加4天3夜的研討課程時，兩人則捨棄主辦單位安排的飯店不住，私下找另間旅館，同房三個晚上。

對於兩人的不倫關係，食藥署發出聲明表示，媒體報導的爭議時間，兩人皆依照規定請假；而吳男並非單位主管，負責協助輸入、輸出、製造業食品政策的研析，在此次疫情中並無負責防疫工作。至於是否酒駕以及兩人的行為是否影響機關聲譽，還需經考績甄審會釐清事實及討論。

食藥署 疫情

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