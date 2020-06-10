解封在走，振興要有 救國團暑假推出滿千送百「振興抵用券」， 替民眾能量加滿兼省荷包

■救國團暑期活動救能量兼助經濟

6月9日上午，救國團於臺北市劍潭青年活動中心，舉辦109年暑期青年休閒活動記者會，由葛永光主任親自主持，會中邀請中華民國嚕啦啦社會服務協會鄭芳梵理事長、中華海峽兩岸教育聯合會伍必中理事長蒞臨致詞，松山高中籃球國手孫思堯等教練也受邀出席。現場葛主任除介紹中橫、南橫、無人機、金山冒險學校、神盾勇士籃球營等焦點營隊，現場並展示無人機低空群飛、自力造筏操槳等營隊內容。

圖／救國團 提供

疫情止步日，正是生活開跑時。隨國內疫情趨緩，政府鼓勵防疫新生活運動，允許民眾在維持個人防疫措施的情況下，能夠放鬆享受生活，放心參與踏青、運動、旅遊等有益身心健康的各種戶外活動，並將啟動「振興三倍券」政策。救國團因應大解封後的暑假，規劃「能量振興」與「荷包振興」計畫，推出滿千送百「救國團振興抵用券」，替民眾能量加滿兼省荷包。

■「能量振興」計劃

在家宅太久悶到不行，都想趁疫情趨緩重新加滿生活能量。今年暑假，救國團全台各單位包括各縣市團委會、63個終身學習中心、12個青年活動中心、16個運動中心，以及各「張老師」中心等總動員，超前規劃各類型暑期營隊、課程、活動，打造全台第一個跨縣市多元活動泡泡，替大家「能量加滿，鬱悶歸零」。

跨縣市多元活動泡泡成員及活動內容：

一、各縣市團委會：暑期計畫辦理活動計200項、390梯次，可供17,000人參加。活動分為「樂活教師」、「知識領導」、「山海挑戰」、「生態休閒」、「多元智能」、「英雄聯盟」等6大類，適合國小、國中、高中、大專、社會青年及教師報名參加。

重點推薦營隊包括：

(一)配合觀光局「脊梁山脈旅遊年」及中橫公路通車一甲子，擴大規劃5項中橫線上的相關活動，包括「中橫健行隊經典復刻梯」、「EYE上中橫〜教師自然生態研習營」、「年輕報到〜中橫健行隊」、「迎接中橫一甲子 經典復刻Keep Going梨山特別梯」及「障走中橫〜援夢計畫」公益活動等。目前除了中橫教師生態研習尚有少數名額外，其他4項都已額滿。

(二)配合公路局今年元月重新開通南橫公路「梅山口至天池」精華段，恢復辦理「重回南橫輕健行」。

(三)與「中華海峽兩岸教育聯合會」首度合作新辦「無人機AI編程先修營」，銜接108課綱科技領域，培養學生科技素養。

(四)結合金山水域及北海岸觀光資源，新辦「金山戶外冒險學校」，透過探索教育體驗模式，帶領學生勇於挑戰自己，記者會現場展示部分活動項目器材，包括高空垂降、攀樹走繩、弓箭對戰、鐵馬御風、溯溪漂浮、自力造筏、定向運動、追蹤旅行等。

(五)與松山高中合作舉辦「神盾勇士籃球營」，對象為國小、國中組、高中組(小一到高三)同學。松山高中籃球隊曾寫下六座HBL冠軍的輝煌紀錄，今年暑假將在救國團受託營運的大安、南港、桃園、中壢等四個運動中心，辦理青少年籃球培訓營隊。

HBL最資深的黃萬隆教練帶領的松山高中神盾勇士籃球培訓營：松山高中籃球隊教練團將引進最新的籃球觀念與專業訓練方式，從基層紮實培養，栽植籃球種子、發掘有潛力的人才，激發青少年對運動的興趣，同時也藉由打球訓練，培養青少年德智體群的觀念。

圖／救國團 提供

二、63個終身學習中心：以「快樂學習，學習快樂」理念，推出「贏接108課綱翻轉學習－多元智能快樂營」，替孩子打造玩樂中學習的新鮮體驗。此外也規劃暑期兒童研習班、主題式兒童營隊及親子體驗班，課程結合核心素養，重視跨領域知識應用，以及真實生活中問題解決的能力和自主學習的態度。例如運用智高積木啟發孩子創意設計的「金頭腦機械營」、主題式體驗活動發掘孩子潛能的「潛能開發營」、走進廚房學習料理的「小小主廚教室」、科普知識開發的「魔法科學營」等，豐富孩子的創意生活。

三、12個青年活動中心：結合當地自然生態、人文景觀及歷史建築等元素，規劃主題特色營隊，活動日期自7月16日起，計21梯次，864個參加名額。

四、「張老師」：8月份起分別在台北、桃園、臺南、高雄等4都「張老師」中心，辦理「青春不迷網．探索心極限」2020「張老師」青少年自我挑戰營，4天3夜營隊結合輔導與冒險治療，邀請200名國中學生參加，提供青少年一個自我探索、認識自己的新舞台。

五、受託營運16個運動中心：規劃辦理供孩子快樂學習、開心成長、暢快運動的夏令營活動計200項、390梯次，17000個參加名額。

■「荷包振興」計劃

配合政府即將推出的「振興三倍券」政策，救國團配合推出「滿千送百」的「救國團振興抵用券」，協助政府振興台灣經濟。

7月15日起，民眾凡持政府發行之「振興三倍券」，至救國團所屬各單位及策略聯盟單位(「張老師」文化公司、中國青年旅行社、「張老師」基金會)臨櫃消費，滿新台幣1,000元即致送「救國團振興抵用券」1張(面額新台幣100元整)，於下次至救國團各單位及策略聯盟單位消費時，每1項活動或1門課程或1次消費可最多使用3張抵用券，並可使用到110年3月31日，民眾享受救國團熱忱高品質服務之餘，也能減輕荷包負擔。

此外，救國團秉持社會責任，今年各項暑期活動，一律以最低成本價來規劃，搭配同營隊團體報名四人(含)以上每人現折200元，加入救國團關青年休閒活動Line@官方帳號每人再折100元(詳情以官方簡章為準)，一方面鼓勵大家參加暑期活動，帶大家到各縣市消費，一方面也幫家長看緊荷包，減輕負擔。

無論如何，青少年的健康成長無價，青春的美好記憶無價。依人力銀行調查，國內外產業受疫情影響前景不明，台灣年輕人薪資和就業都受到衝擊，救國團的活動著重團隊抗壓與品格養成，能幫助青少年儲備能量，培養樂觀進取和合作精神，更能面對未來挑戰。

圖／救國團 提供

■防疫不能省，健康安全最重要

疫情期間救國團接受政府徵召，參與防疫第一線服務，事實上救國團自成立以來，一直都是配合政府推動青年及社區政策的「國家隊」，只要是福國利民的政策和工作，救國團都會配合政府全力推動。

今年救國團暑期各項活動，一律要求各單位落實現階段防疫規定，此外針對交通、防護、人員管理和活動內容等相關安全措施，同樣也都做好事前確認，及過程中的嚴格管控，務必秉持「安全第一、效果為先」的原則，讓學員玩得開心，也讓所有家長放心安心。除了要帶青少年朋友走出戶外遊山玩水，到各地遊覽刺激消費外，更重要的是透過寓教於樂的活動內容，幫大家振興能量，創造暑假美好回憶。