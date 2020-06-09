回望昔50年，盼望新50年－倡議家論壇聊永續新解

「你還記得50年前的台灣是怎樣嗎？50年後，我們又想要留給孩子什麼樣的地球呢？」今年是世界地球日50周年，聯合新聞網《倡議＋》舉辦「地球期中考：未來啟點」論壇，邀請行政院數位政委唐鳳、兩家國際企業以及台灣在地社會創新夥伴，從環境、科技、青年、糧食四大主軸，探討永續解方；有34家社企社創團隊串聯直播，破千人同時在線上觀看，其中包括高雄附中師生利用午休時間邀同學一起觀看直播，關心永續議題。

聯合新聞網《倡議＋》舉辦「地球期中考：未來啟點」論壇，破千人同時在線上觀看，關心永續議題。圖由前排右一順時鐘分為聯合線上副總編輯官振萱、金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳、星展銀行(台灣)總經理林鑫川、台灣6.0希望工程創辦人沈芯菱、金鐘獎行腳節目主持人吳鳳、Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、格外農品(股)公司執行長游子昂，與今日活動主持人、寶島淨鄉團創辦人林藝。 圖／呂宗原攝影

「地球期中考：未來啟點」直播論壇由寶島淨鄉團創辦人林藝主持，行政院數位政委唐鳳與永續議題的倡議夥伴星展銀行（台灣）、金百利克拉克x舒潔進行專題演講，社創倡議夥伴格外農品與Impact Hub Taipei到場與談，花王（台灣）、台灣汽電共生、大金空調共同響應。

50年前台灣高速公路剛動土 50年後病毒快速飛越216國家聯合線上副總編輯官振萱說，50年前，也就是1970年時的台灣才宣布興建第一條南北高速公路，50年後的今天，台灣高鐵可在1.5小時內從台北抵達高雄，而一株新冠肺炎病毒能快速飛越216國家，影響逾6百萬人染疫，發展與毀滅的力量正同時快速發生。地球日50周年論壇是覺醒的旅程，邀請大家用前後加起來一百年的時間維度，一起思考如何開啟與創造永續未來。

民間發揮官方相助 唐鳳談社會創新：眾人之事、眾人助之

行政院數位政委唐鳳用遠距連線與大家聊聊「未來啟點：永續地球的數位創新」。 圖／呂宗原攝影

唐鳳遠距連線演講「未來啟點：永續地球的數位創新」，分享全球正值疫情肆虐之際，台灣如何展現社創能量，持續貢獻創意；他說，社會創新的概念就是「眾人之事、眾人助之」，因此每一個人的行動都很重要。

唐鳳舉例，社會創新的特點是速度很快、很公平，從口罩地圖到口罩實名制2.0，民間力量都不可或缺，關鍵的是當社會民間有創新想法時，能夠有效結合公部門的能量，就能將創新想法擴大影響力。

像在疫情期間，透過三個F概念，也就是 Fast、Fair、Fun（快速、公平、幽默）進行抗疫的創新行動方案，結合了官方與社會力量，做到快速因應疫情變化、公平的口罩購買方式、以及用幽默的方式進行有效的闢謠。

有網友提問唐鳳，高中生想參與社會創新可以怎麼做？唐鳳說，年輕是優勢，想怎麼做就怎麼做，「你來指導方向，我們來幫助你」，唐鳳舉例，有16歲青年在公共政策網路平台倡議連署禁用塑膠吸管，就獲得很大響應與行動。

找尋台灣剩食議題新出路 從銀行到社會企業都發揮影響力

為台灣剩食議題找新出路，星展銀行(台灣)總經理林鑫川(左一)和社會企業格外農品執行長游子昂(中)，以及台灣希望工程6.0創辦人沈芯菱對談。 圖／呂宗原攝影

「揭開地球隱形危機：糧食」的主題中，星展銀行（台灣）總經理林鑫川以「拒絕隱形浪費，把剩食變盛食」進行專題演講，並和社會企業格外農品執行長游子昂、台灣希望工程6.0創辦人沈芯菱對談，找尋台灣剩食議題的新出路。

林鑫川說，許多人好奇星展銀行為何要關注剩食議題？因為銀行是資金供應與需求的調節者，每一筆銀行交易的背後是一個個人的故事，而食物浪費也是供需的問題，與每個人生活息息相關。

全球每年浪費13億噸食物，食物從產地到餐桌的每一個環節都有浪費食物的可能，要解決剩食問題，單靠一個人或一個單位很難推動，因此星展銀行選擇出力打造「零剩食」的社創生態圈，積極跟社企合作，像跟「鄰鄉良食」合作採購生產過剩的農作物，也跟社企「直接和農夫買」合作，把剩餘蔬果送給台北市野鳥學會餵食野鳥。除了建立靈活、有行動能量的生態圈，也思考新科技在未來能如何協助介入剩食議題。

游子昂表示，格外農品支持農友去化格外蔬果（註：格外蔬果是指外型較不好看、但不影響新鮮度與美味的蔬果)，因此他協助農民、將格外蔬果引薦給手搖飲料店收購，讓農民生產的蔬果有好的出路；在疫情一開始的期間，游子昂也注意到許多在地盛產蔬果無法外銷，因此協助市場上無法去化的蔬果進行再加工與分銷。

從一張紙看到一座森林 每次的消費都是為未來環境做選擇

金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳(左一)與Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築(左二)以及知名主持人吳鳳(右一)對談，一起聊聊「探索地球永續解方：森林」。右二為主持人林藝。 圖／呂宗原攝影

「探索地球永續解方：森林」的主題中，金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳以「用消費，簡單為地球多留一座森林」進行專題演講，並與Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、知名主持人吳鳳與談。

閔慧琳說，自己是2個孩子的母親，兒子曾因為霾害導致氣喘復發，而全球有20%溫室氣體排放量，是來自森林的違法破壞濫伐，想拯救空氣與森林，需要每個人的力量與行動，因此金百利克拉克在供應鏈導入「森林管理委員會驗證標章」（FSC）管理，從源頭就確保使用的紙漿不是來自熱帶雨林等非法砍伐樹木，讓產製衛生紙的每一個環節都做到永續管理。

陳昱築分享，Impact Hub在全世界30個國家扶植社創夥伴，他看到巴西的學生團隊，不只種植雨林，也種植經濟作物，讓雨林不致被砍伐，並找尋替代材質，來代替原本的紙漿；而菲律賓用無人機的空拍技術，監控林地不正當開採，與政府合作一起保育森林。

聯合新聞網《倡議＋》始終相信只要一起＋1，就能讓社會變好一點點，直播論壇共有近40家關心環境永續的社企社創夥伴一起串聯響應。