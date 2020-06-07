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聯合報一周大事 5/31~6/6

聯合報 / 本報訊
聯合晚報2日起停刊，1日聯合晚報頭版的「謝謝」，用創刊以來的頭版縮圖製成，是對所有讀者的由衷感謝。圖／聯合報系資料照片
聯合晚報2日起停刊，1日聯合晚報頭版的「謝謝」，用創刊以來的頭版縮圖製成，是對所有讀者的由衷感謝。圖／聯合報系資料照片

國內

● 6月1日：受到讀者閱讀習慣改變、數位媒體發展和新冠肺炎疫情等因素影響，創刊32年又3個多月，聯合晚報宣布6月2日起正式停刊。

● 2日：行政院宣布「振興三倍券」方案，強調「一千變三千」，7月1日起可數位綁定及紙本券預購申請，7月15日開放使用至今年底止。

● 6日：罷免高雄市長韓國瑜投票，是我國地方自治史上，首次直轄市長遭罷免，投票率42.14%，有效同意票數93萬9090票，跨過罷免門檻。

國外

● 2日：加拿大總理杜魯多出席例行疫情記者會，被問到對於美國總統川普揚言動用軍隊鎮壓抗議騷亂有何看法時，語塞長達21秒，最後不點名川普表示，對美國正發生的事情感到恐怖和驚愕。

● 4日：美國遭警員壓頸致死的黑人男子佛洛伊德首場追悼會，今在明尼亞波利斯舉行，悼念者一同起立默哀8分46秒，象徵佛洛伊德被鎖喉的時間。

● 5日：新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）更新預防指引，要求各國政府呼籲所有人在公眾地方，如公共交通工具等，戴口罩。

新冠肺炎 罷免 投票率 疫情 佛洛伊德

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