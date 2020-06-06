以色列駐台辦事處將辦水科技研討會 邀請台產官學參加
駐台北以色列經濟文化辦事處表示，以色列的水科技公司開發出許多突破性的創新技術，以色列辦事處和以色列出口協會將於11日首度在台灣舉辦「創新以色列水科技- 網路研討會」，邀請五家以色列水科技公司分享技術，辦事處歡迎台灣產官學共同參加，彼此交流。
辦事處表示，以色列曾經是乾旱的沙漠國家，面臨嚴重的缺水壓力，如今靠著水科技已完全能自給自足，其中海水淡化廠提供國內生活用水和工業用水，佔總用水量的50%以上，而且90%以上的水可重複利用和回收，進一步用於工農業。
辦事處表示，這次網路研討會將邀請五家以色列水科技公司，分享他們的創新技術，像是運用生物反應器的膠囊進行水質淨化，或是透過影像處理方式，就能即時和隨時遠端檢測水中細菌含量，免去業者每次取水等待檢驗的時間。
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