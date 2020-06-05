法務部：公私部門協助收容人家庭度難關

法務部結合台塑企業暨王詹樣公益信託辦理「收容人家庭援助與關懷試行方案」，今天邀集全國各地檢署、更生保護會及各分會舉辦說明會，將給予收容人家庭即時援助以度過難關。

法務部發布新聞稿指出，為讓更多的公益團體社會資源投入司法保護，針對遭受急難變故致生活陷入困境的弱勢收容人家庭，給予即時援助度過難關，以利於穩定收容人在監所內心情，使收容人能安心服刑，為他們復歸社會這條路上，重新建立穩定且強而有力後盾。

蔡清祥積極推動「收容人家庭援助與關懷試行方案」，並特別結合台塑企業暨王詹樣公益信託共同辦理此方案，於今天邀集全國各地方檢察署、臺灣更生保護會及各分會舉辦方案說明會。

蔡清祥致詞時表示，對輔導收容人的矯正理念，就是「接納與同理心」，避免收容人於接受刑罰執行時，若同時也要面對家庭問題的衝擊，將會影響其矯正成效，因此勉勵參與本計畫推動的公私同仁及夥伴，用感同身受的態度提供援助，盡力協助收容人及其家庭，感動收容人悔過向善，使家庭成為收容人順利回歸社會的支持力量，進而達到預防再犯的目的。

台塑企業暨王詹樣公益信託，多年來協助投入法務部矯正署所屬雲林第二監獄、高雄監獄、台北監獄等六所監獄，辦理彩虹計畫、向陽計畫，開辦多元職訓課程，協助這些毒品愛滋個案培養一技之長，使他們出獄可以及早就業並與社會接軌，成效斐然。

法務部將持續結合公益團體資源，以公私協力的方式，參與司法保護工作，也期盼社會各界對於犯過錯的人能夠關懷接納。