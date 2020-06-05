影／陳時中來嘉義兩天一夜 一到高鐵站就爆高人氣

衛福部長陳時中下午4點在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文陪同下，坐高鐵抵達嘉義，一到一樓大廳，除有民眾爭相拍照，高喊「部長好」外，阿里山鄉達邦國小的小朋友表演唱歌跳舞迎接，讓陳時中欣賞完表演後說「嘉義人真的很熱情」。

陳時中一抵達高鐵嘉義站，便穿上由縣府準備的有原住民圖騰的背心，戴上溪口鄉製作的天赦竹編帽，全身裝扮很「嘉義」，達邦國小表演前由鄒族學童獻上百合花，並高喊「部長歡迎回嘉」，接著表演鄒族的傳統歌舞，以及唱知名歌曲「高山青」，陳時中邊聽邊鼓掌，幫小朋友們數拍子。