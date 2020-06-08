高CP值! 安全/節能/耐磨三大優勢！

一如預期，米其林準時依約在6月4日晚上7點舉辦了「新品線上發表會」，終於正式公佈讓人期待許久、卻又摸不著頭緒的「耐米聯盟」，原來就是一口氣推出五款胎款，適用車型包含有小客車、小貨車、營業用車與機車，率先推出的有ENERGY SAVER 4 / XM2+，以及CITY GRIP 2/ CITY GRIP SAVER，不久將追加商用小客貨車胎，五個胎款都是著重高CP值安全性、高里程與節能省油！

全台2,211萬機動車輛 輪胎市場需求驚人

線上直播的發表會現場，邀請到多位四輪與兩輪的車評專家，還有米其林產品經理、號稱輪胎教科書的Mikey一同參與，一開始就先針對台灣相當驚人的汽機車密度加以介紹，以汽車市場而言，登記總數高達811萬輛，其中最大宗就屬小客車與小貨車了；機車方面更是驚人，1,399輛登記總數而言平均每1.9人就有一輛機車，密度堪稱世界第一！因此如此驚人的數量，換胎的需求自然相當高，其中全台691萬輛9人座以下的小客車大約有1/4每年都需要換胎，機車換胎數量更高，可見台灣市場對於輪胎的需求之大。

線上直播的發表會現場，邀請到多位四輪與兩輪的車評專家、藝人吳鳳，還有米其林產品經理、號稱輪胎教科書的Mikey一同參與。 圖／米其林 提供

Mikey指出，目前輪胎市場主要區分為新車出廠標準配備(OE)，另一個就屬零售通路換胎市場(AM)，以2019年全球市場而論，OE輪胎比重約25%，其他75%皆為AM。著眼如此大的市場需求，米其林特別針對使用最大宗的用車者，推出這群消費者最適合也最重視的「耐米聯盟」新胎款，無論是一家大小的出遊、終日奔波的運匠與上班族、跑遍大街小巷的物流快遞，還有等同於台灣人雙腳的機車使用。

米其林產品經理Mikey指出，「耐米聯盟」新胎款就是瞄準市場中最大宗的用車者而來。 圖／米其林 提供

六百萬小客車注意！耐米聯盟輪胎三大優勢最適合你

首先瞄準將近692萬小車車胎需求而來的ENERGY SAVER 4與XM2+胎款，總共有三大訴求：

(1)安全--重新調校輪胎花紋與橡膠配方，強化濕地制動性能外，更減少胎噪產生。

(2)省油—使用節能矽配方以及節能橡膠層結構設計，降低輪胎滾動時能量的損失，達到降低滾動阻力，進而省油的目的。

(3)高里程--同級標竿產品，CP值超高！

ENERGY SAVER 4主打安全、高里程、省油等特性。 圖／米其林 提供

瞄準主流用車市場而來的ENERGY SAVER 4與XM2+，提供14~16吋尺碼，像是熱銷的Toyota Corolla Altis或是Ford Focus都有對應的胎款。

ENERGY SAVER 4提供14~16吋尺碼。 圖／米其林 提供

連電動車也有！耐米聯盟兩輪專用胎全家都能用

而在兩輪市場方面，新一代的CITY GRIP產品區分兩款，第一款是擁有廣泛尺寸、多數速克達車型都可裝的CITY GRIP 2，還有專為電動機車打造的CITY GRIP SAVER。

兩輪市場方面，耐米聯盟則推出擁有廣泛尺寸、多數速克達車型都可裝的CITY GRIP 2，還有專為電動機車打造的CITY GRIP SAVER。 圖／米其林 提供

CITY GRIP 2採用全新膠料配方，一上路很快就可以達到工作溫度，尤其在常下雨的台灣道路環境，可以有效縮短濕地煞車距離，同時保有優異的耐磨性。特別設計的鯊魚齒狀細溝槽設計，可易於破水、排除積水、避免水漂等危險情形，讓雨天騎車更安全。尺碼方面，涵蓋主流速克達機種，12~16吋尺碼皆有提供。

CITY GRIP SAVER則是首度與Gogoro合作開發的產品，除了延續CITY GRIP 2的排水與濕地抓地性能以外，更針對電動車的重心分佈、軸距配重等優勢量身打造。當然，「節能性」也是CITY GRIP SAVER所重視的，節能矽配方有效地降低滾動阻力。根據米其林位於法國的研發中心實際測試，CITY GRIP SAVER相較於其他競品平均縮短了4.5公尺的乾濕地煞車距離，且低滾阻設計更提升14.4%騎乘效率，減少車主換電頻率。尺碼方面，CITY GRIP SAVER提供13、14吋兩尺碼，適用PBGN電動車聯盟旗下車款。

耐米聯盟最後一位商用成員敬請期待

最後一款就是「耐米聯盟」在不久將來即將問世的商用小客貨車胎，除了同樣擁有「耐米聯盟」的其他胎款著重高CP值、安全性、高里程與節能省油等特性以外，為更符合市場需求，最大甚至可供應到17吋尺碼，未來可持續關注台灣米其林粉絲團，會有最新的第一手上市消息！

線上買胎更簡單！即日起即可上PChome下訂「耐米聯盟」新胎

除了既有的零售通路可以購買到米其林「耐米聯盟」的多款胎款以外，台灣米其林其實早與台灣電商領導品牌PChome線上購物攜手成立台灣首個輪胎品牌線上旗艦店「米其林馳加旗艦館」，除了透過獨有的線上預約安裝服務節省許多找尋保養廠的時間，選購便利性與原廠輪胎的品質保證等優點，更讓米其林馳加旗艦館從營運以來獲得許多消費者的肯定迴響。

「米其林馳加旗艦館」，從6月4日開始就可以下訂耐米聯盟多款新胎。 圖／米其林 提供

想要選購擁有高CP值、安全性、高里程與節能省油的米其林「耐米聯盟」新胎款的用車朋友，除了到全台實體店面以外，也歡迎到「米其林馳加旗艦館」，從6月4日開始就可以下訂喔！