滾動式修正 社區防疫網阻絕疫情

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣曾被預言疫情的嚴重性可能僅次於中國。然而我國透過嚴密的社區防線，加強疑似病例監測，我國目前僅443例確診，且已經五十幾天無本土個案確診。

社區防疫組組長何啟功表示，新冠肺炎至今，從1月中國大陸爆發疫情，到韓國、伊朗、到世界全境管制，國際疫情持續嚴峻，而我國從疫情便公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類傳染病，諮詢專家訂定個案處置流程，因應疫情變化及實證資料適時調整，並於2月份啟動加強社區監測方案，擴大對疑似個案的偵測，及早防堵病毒於社區及醫療院所傳播。

另外，依民眾感染風險等級訂定不同強度的監測與管理規定，透過衛政、民政、警政等單位的協調合作，並輔以智慧科技運用，加強對居家隔離及居家檢疫對象的追蹤關懷與管理，降低第一線人員負擔。

除了中央單位，地方政府也建立關懷服務中心，確保配合防疫措施的居家隔離及居家檢疫對象都能及時得到心理關懷、就醫協助、交通安排、生活支持等幫助，提高居家隔離及居家檢疫的配合度。