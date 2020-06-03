莫斯科國際攝影賽 台灣攝影師曾進發狂奪28獎牌

台灣攝影師曾進發參加2020MIFA莫斯科國際攝影賽勇奪7金10銀11銅，共28面獎牌，創歷屆台灣參賽者紀錄，其中「大腹新娘拍婚紗」是成人之美的無心插柳，竟一舉囊括3面金牌。

2020莫斯科國際攝影賽得獎名單揭曉，曾進發堪稱大贏家，榮獲7面金牌、10面銀牌、11面銅牌，另有多幅作品獲優勝及佳作，他今天透過臉書分享獲獎喜訊，網友紛紛留言恭喜，直呼太狂了。

曾進發是國際攝影比賽常勝軍，去年9月曾以拍攝台中國家歌劇院水中倒影夜景，勇奪有「攝影界奧斯卡」之稱的IPA國際攝影大賽建築類首獎；數月後，又在2019TIFA東京國際攝影大賽，一舉囊括2金3銀6銅共11獎項，成為獲獎最多的參賽者，其中奪金作品以奇幻美感呈現合歡山銀河夜景，屢屢讓台灣之美躍上國際。

這次獲獎作品中，「大腹新娘拍婚紗」奪下3面金牌與組別總冠軍。曾進發指出，這張拍攝於桂林山水間的作品，其實是無心插柳，當時他正在取景拍攝，見到這名年輕女子穿著婚紗、挺著6月身孕，辛苦爬上5、600階陡峭台階，縱然吃力卻難掩喜悅之情。

這女子沒有龐大婚攝團隊隨行，景區內也滿是人潮，她上前向曾進發借了比較好取景的位置，讓後方山水美景能夠融入婚紗照中；曾進發一口爽快答應，也希望能幫女子捕捉幾張畫面，純潔白紗與後方層巒山勢交織，映照新娘即將迎接婚姻與新生命的幸福，他說：「沒想到，原本無心插柳的成人之美舉動，反而有意外驚喜」。

另外，曾進發為這次比賽，特別拍攝苗栗市功維敘隧道，呈現百年隧道內七彩霓虹光影再現風華，贏得銅牌，讓世界看到家鄉苗栗之美。

曾進發說，他喜歡深入世界各地捕捉生活風景，早期作品專精於自然、旅遊、風景，隨著年紀增長，視野也更加寬廣，會透過鏡頭將內心情感昇華，表現出另類人文、時尚意涵，期盼持續朝全方位攝影師目標前進。