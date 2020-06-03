機組員也要鬆綁！交部提案客機機師檢疫天數降到3天

交通部上月27日啟動防疫旅遊，6月1日雙鐵開放飲食，眼看6月7日大規模解封在即，近日盤點各項可能鬆綁的措施，包含恢復車上商品銷售、取消進郵局強制配戴口罩等，另外交通也已向中央流行疫情指揮中心提案，希望客機前艙機師比照貨機組員，執行飛行任務返台後，須居家檢疫五天改為三天。

按照目前規定，考量營運調度，客機組員執行飛航任務返台入境後五天，不須居家檢疫14天，至少五天以上居家檢疫即可，須留在家中且不得外出和派飛。不過考量疫情趨緩，交通部已有向指揮中心提案，希望可以降為三天，和貨機組員天數一樣；後艙空服員則因頻繁接觸旅客，維持五天規定。

據了解，指揮中心對於天數沒有意見，不過針對返台入境後的採檢，希望有配套，畢竟機師屬於高風險的工作，若要降低天數，檢測方面可能要從一採陰改為二採陰。

至於其他鬆綁措施，如雙鐵可在列車上銷售商品、進入郵局在維持社交距離前提上可不戴口罩，還有國內線航班在保持社交距離下，可比照雙鐵短暫開放飲食，食用完畢再戴上口罩，都在討論範圍中。

交通部上午已開會針對鬆綁措施做討論。對此，交通部表示，相關規範待提報給指揮中心確認後才能對外說明。