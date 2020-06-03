快訊

白宮外天下圍城: 美軍「鎮暴支援兵團」華府郊外集結中

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄

機組員也要鬆綁！交部提案客機機師檢疫天數降到3天

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
機師示意圖。本報資料照片
機師示意圖。本報資料照片

交通部上月27日啟動防疫旅遊，6月1日雙鐵開放飲食，眼看6月7日大規模解封在即，近日盤點各項可能鬆綁的措施，包含恢復車上商品銷售、取消進郵局強制配戴口罩等，另外交通也已向中央流行疫情指揮中心提案，希望客機前艙機師比照貨機組員，執行飛行任務返台後，須居家檢疫五天改為三天。

按照目前規定，考量營運調度，客機組員執行飛航任務返台入境後五天，不須居家檢疫14天，至少五天以上居家檢疫即可，須留在家中且不得外出和派飛。不過考量疫情趨緩，交通部已有向指揮中心提案，希望可以降為三天，和貨機組員天數一樣；後艙空服員則因頻繁接觸旅客，維持五天規定。

據了解，指揮中心對於天數沒有意見，不過針對返台入境後的採檢，希望有配套，畢竟機師屬於高風險的工作，若要降低天數，檢測方面可能要從一採陰改為二採陰。

至於其他鬆綁措施，如雙鐵可在列車上銷售商品、進入郵局在維持社交距離前提上可不戴口罩，還有國內線航班在保持社交距離下，可比照雙鐵短暫開放飲食，食用完畢再戴上口罩，都在討論範圍中。

交通部上午已開會針對鬆綁措施做討論。對此，交通部表示，相關規範待提報給指揮中心確認後才能對外說明。

社交距離 居家檢疫 口罩

延伸閱讀

工研院打造防疫金鐘罩「正壓式檢疫亭」 最高採檢240人

工研院開發正壓式檢疫亭 醫護人員採檢不必全副武裝

外籍漁工受困一個月 政府沒動作

陸生返台傳最快7月解禁 教部：今將與政院開會

相關新聞

IDC第六屆亞太區智慧城市大獎揭曉 台灣獲4大獎本屆最大贏家

IDC公布素有智慧城市的奧斯卡美譽的2020年IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）獲獎名單，本屆獲獎者來自14個不同類...

機組員也要鬆綁！交部提案客機機師檢疫天數降到3天

交通部上月27日啟動防疫旅遊，6月1日雙鐵開放飲食，眼看6月7日大規模解封在即，近日盤點各項可能鬆綁的措施，包含恢復車上...

樂樂養雞場案 監院糾正屏縣府、枋寮鄉公所

屏東縣枋寮鄉轄內樂樂等5家畜牧場去年被時任時代力量立委黃國昌指控，未完善其廢汙處理設施，嚴重影響枋寮居民生活環境；黃並向...

外籍漁工受困一個月 政府沒動作

因應新冠疫情，各國實施入境管制措施。外籍漁工人權保障聯盟昨天舉行記者會指出，屬於台灣投資、書面登記卻是外國船的權宜船，船...

國漫館爭議有解 新址台中優先

原訂共構的中台灣電影中心與國家漫畫博物館，因台中市府與文化部對空間規畫喬不攏，文化部在五月中宣布合作破局，並指國漫館將另...

國漫館議題成下屆台中市長競爭前哨戰？熱門人選出聲

爭取國家漫畫博物館續留台中，已成下屆台中市長競爭前哨戰？立法院副院長蔡其昌昨天和5位泛綠立委到基地現場會勘，發表談話；台...

民團：疫情影響 權宜船外籍漁工回不了家

「外籍漁工人權保障聯盟」今天在立法院舉行記者會指出，疫情期間，遠洋漁船返港面臨防疫措施的考驗，其中，台灣投資、台灣老闆，...

同志影視出頭天！台灣OTT串流服務如何逆勢成長？

新型冠狀病毒疾病（COVID-19）席捲全球幾乎改變了所有人的生活，民眾不出門宅在家，娛樂活動轉向了OTT影視服務，讓OTT不管在流量、用戶數、內容需求，都大幅度成長。近來，我們更看到國際OTT與台灣團隊合製原創內容，但回到台灣本土OTT，我們該如何思考這股潮流帶來的機會與挑戰？

臺大「法律學分班」 熱烈招生中 早鳥優惠6/4止

國立臺灣大學進修推廣學院「法律學分班」第36期招生中，即日起報名至109年6月24日截止。凡具學士學位以上，或符合報考大學碩士班之同等學力，且目前未就讀各校法律系所者皆可報名，6月4日前完成報名繳費者

輪胎研發「耐米」科技？米其林的6月4日要來個世紀大揭密！

#ads-index-top--mobile,#ads-inline,.inline-ads { display: none; } 奈米科技應該大家可能都有聽過，但「耐米」應該就陌生了吧！身為全

地球2070年是什麼光景？ 唐鳳與眾來解答

2020年，是地球關鍵的一年。繼2019年年底接踵發生的豪雨、野火災難，新冠肺炎如旋風蔓延全球，全人類在存亡之際更謙卑省思，「接下來，哪樣的世界和生活才是全人類所要的？」 為此，致力關心永續議題

熱門新聞

各國解封名單未列台灣 沈富雄揭唯一解方：陳時中的問題來了

補助車票惹議 交大學生會「急轉彎」

新冠肺炎新增確診病例上升 東京警報首度發布

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票法院駁回確定

往返高雄「返鄉陪媽媽專車」惹議 交大學生會急轉彎

「勇鷹」高教機清泉崗機場兩度滑行測試 身影首度曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。