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32年聯晚今起停刊 每天記錄歷史

聯合報 / 本報記者高凌雲
聯合晚報記錄台灣卅多年來的所有重大事件，也得獎無數。九二一地震震垮台北市東星大樓，隔鄰大樓外觀支離破碎，攝影記者邱勝旺以「大地悲鳴」為題獲吳舜文新聞攝影獎。圖／聯合報系資料照片
聯合晚報記錄台灣卅多年來的所有重大事件，也得獎無數。九二一地震震垮台北市東星大樓，隔鄰大樓外觀支離破碎，攝影記者邱勝旺以「大地悲鳴」為題獲吳舜文新聞攝影獎。圖／聯合報系資料照片

民國七十七年一月十三日，蔣經國總統病逝，中華民國的社會、政治、經濟正要開始三十多年翻天覆地轉變。一個月後的二月二十二日，聯合晚報創刊；這個新興媒體標榜短小精悍、戰力強，見證台灣幾十年來驚人變化。回顧三十多年來在新聞戰場的執著，說是立言有根本，眼界寬無際，當之無愧。

民國八十年第二屆國代選舉，八十一年第二屆立委選舉，八十三年首次直轄市與台灣省長選舉，八十五年首次總統直選，八十九年政黨輪替、國民黨下野，九十七年國民黨重回執政，一○五年民進黨再次執政，女性首度當選中華民國總統，一○九年蔡英文總統順利連任。

精準引領議題 推動民主發展

關係台灣民主政治發展的重大事件，聯合晚報以社會趨勢觀察者身分，從未缺席。民國八十年代，國民黨、民進黨兩大黨聯手，排除小黨勢力及黨內歧見，在陽明山中山樓國民大會推動修憲，無不牽動後來台灣政局發展。聯合晚報多能盱衡局勢，掌握社會脈動，以翔實新聞報導與深度評論，建構多元言論場域，引領台灣社會認知理解民主政治發展。

總統選舉究竟採委任直選還是公民直選，關係政治資源分配，李登輝慣以本土化為訴求，採納公民直選一案，間接為民進黨創造挑戰執政的契機。國民黨分裂，陳水扁當選總統，台灣政治巨大震盪，政治板塊變動，自此民進黨勢力逐漸成長茁壯，與國民黨彼此消長，聯合晚報每天記錄著當天正在進行的歷史，午後出刊往往成了下午廣播或夜間談話節目素材，帶動輿論，促進討論。

聯合晚報1988年於台北車站發送「孫立人案」號外。圖／聯合報系資料照片
聯合晚報1988年於台北車站發送「孫立人案」號外。圖／聯合報系資料照片

台灣吵嚷多年的萬年國會，修憲後於焉解決。政治儘管氣象一新，立委難免心存僥倖，利用半夜沒有媒體在場時機，討論政務官退職酬勞金給與條例，要將立委卸任比照退職政務官領錢，聯合晚報的報導引起政論節目討論，在輿論多不認同下，立委自肥修法胎死腹中。

亦有國防委員會兩位立委開會，違反三位立委在場才能決議的議事慣例，不經討論就放水國防預算，聯合晚報堅守新聞現場，傳達爭議事件讓大眾知曉，在民意壓力下，立委隔周重新開會討論，這次依照議事程序逐項討論，媒體監督力量就在此刻。

李登輝就任首位民選總統後，曾有意推動國代提案承認外蒙古獨立，聯合晚報獨家報導，掀起政壇討論，終因政治氣候不成熟，提案無法成立，直到數年後民進黨執政，才以在外蒙古設處，表達對外蒙古的政治承認。

時差緣故，聯合晚報提供當天最新國際政治與財經新聞資訊。四年前，川普與希拉蕊競選總統不分軒輊，美國夜間開票過程，正是上午編輯報紙時間，聯合晚報精準判斷希拉蕊選情不如預期，完整翔實報導川普勝選。

首創橫排編輯 記者署名負責

聯合晚報更首創橫排編輯，也是第一個讓撰稿記者署名以示負責的報紙，每天呈現上午最新最熱議題及股市收盤後訊息，要在短短幾小時內釐清新聞動向、編輯排版出報，這是一般紙本媒體不容易做到的事情。

聯合晚報橫排編輯，創紙本媒體之先。圖／聯合報系資料照片
聯合晚報橫排編輯，創紙本媒體之先。圖／聯合報系資料照片

民國一○九年的現在，天地早已換了日月，政治與社會的價值不停置換，同婚合法、通姦罪違憲，政壇上新興政黨不斷推陳，昔日國民黨都有可能淪為小黨，聯合晚報見證這些，記錄這一切。

生不容易，死不甘。歷史翻了新頁，聯合晚報在時空因素轉換下，向大家告別。但我們仍在書寫歷史，曠野的哨兵將往新的旅程前進。

回顧聯晚影像

國民黨 民進黨 李登輝 中華民國 蔣經國 川普 創刊 通姦罪 蔡英文 陳水扁

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