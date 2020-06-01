北市明年調漲焚化垃圾處理費 專用垃圾袋價格不變

根據媒體報導，台北市清潔隊清運垃圾有增加趨勢。台北市環保局今天表示，有查獲垃圾代清業者攜帶外縣市垃圾的狀況，台北市預計明年元旦起，調漲焚化處理廢棄物收費，從現在每公噸2082元，變為每公噸2705元；對於外界擔心，專用垃圾袋是否調漲？台北市環保局果斷回應「不會」，沒有調漲計畫及規劃。

台北市環保局副局長盧世昌表示，經統計，台北市80%的增加垃圾量，是垃圾代清業者送來，且陸續查獲攜帶外縣市垃圾的情況，台北市垃圾處理費相對低，焚化處理廢棄物收費，現在每公噸2082元，但外縣市費用2600元至3500元不等，誘使垃圾代清業者挾帶垃圾進來。

盧世昌表示，北市府已提出對策，原本預計今年3月公告，提高焚化處理廢棄物收費，變成每公噸2705元，但受疫情影響、商圈經濟受損，該政策推遲到明年元旦。

台北市環保局長劉銘龍補充，北市府希望以價制量，當北部地區的垃圾處理費水準差不多，挾帶垃圾就沒有獲利空間，可以有效遏止。

劉銘龍也說，台北市配合環保署，在明年7月1日之前，台北市的垃圾代清業者，必須加裝GPS系統，北市府可以查軌跡，防止挾帶外縣市垃圾；副市長黃珊珊也說，提高焚化處理廢棄物收費，是市議會的要求及支持，台北市不會拒絕外縣市垃圾，但希望做到公平。

媒體詢問，既然焚化處理廢棄物收費調漲，專用垃圾袋是否也會調漲？劉銘龍強調「不會」，專用垃圾袋的價格，沒有調漲計畫及規劃；黃珊珊則說，有些社區的垃圾清運費會增加，因為是找垃圾代清業者。