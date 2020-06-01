海巡署新式橘色安檢服上路 共發1.3萬套

海洋委員會海巡署今天正式啟用新式安檢勤務服，除承襲使用20年的傳統橘色，還結合新增女版服裝等5大創新特點，預計共發放1萬3000套新制服，今年將先發放8500件。

海巡署今天舉行「安檢服研改說明、展示和實穿評價」記者會，現場除播放影片介紹新制服5大創新特點和新功能外，也特別邀請基層人員現場實穿展示。

海巡署專委曲立斌表示，俗稱「橘操」的安檢勤務服已使用20年，但因布料延展性差、不夠透氣，並不易攜帶裝備，對海上作業造成諸多不便，因此希望針對現今海巡人員的勤務內容強化制服功能，並從民國108年5月著手研修制服改革作業。

曲立斌說，為符合作業需求，海巡署透過蒐集第一線人員心聲設計新式制服，除了新增反光辨識，新式制服採用的彈性布料，讓海巡人員執勤時，不用再擔心服裝不小心破裂，還增加透氣度，讓試穿人員直呼夏天穿也很涼爽。

另外，他指出，工作褲增加多口袋設計、上衣增設筆插、胸前密錄器、無線電發話器附掛點及夾槽等，且配合政府兩性平權政策，針對女性人員身形及需求開發專用版型，並為適應海上環境，分別幫鞋、帽增加防滑功能及防風繩。

曲立斌表示，未來兩年制服換新預計使用2600萬預算，並發放1萬3000套，今年先發放8500件，並允許新舊式混穿。而待制服全部換新後，將讓使用20年的舊式制服走入歷史，並希望以全新形象為國人服務、守護海疆。