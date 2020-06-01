林孝庭：美中央情報局1980年代已認定蔣孝嚴為蔣經國之子

近來有報導指，中華民國前總統蔣經國在其日記提到，章亞若所生的雙胞胎不是他的骨肉。這種說法引發爭議。史丹福大學胡佛檔案館東亞部主任林孝庭5月31日表示，1940年代蔣經國日記裡多處提到他對章亞若的愛，在章亞若即將臨盆前夕，甚至一度準備向妻子蔣方良全盤吐實；美國的中央情報局也早在1980年代，就已認定蔣孝嚴是蔣經國之子。因此，蔣經國在日記中對於親子關係未講實話，應該是有其他考量。

林孝庭舉例，蔣經國曾寫說，一到沒有上班的星期假日，「即自覺精神無寄託之處，心甚不定」，可見蔣對於不能與章亞若見面的痛苦。蔣經國也自認他愛章亞若乃「出於至誠，發於內心」，只是因為大環境因素，有許多對不起章亞若的地方。蔣經國多少心中有愧，並自問「不知其能諒我之苦心乎？」

林孝庭說，蔣經國在1942年初、章亞若即將臨盆前夕，一度準備向妻子蔣方良吐實，認真考慮結束與蔣方良七年的婚姻。然而，他擔心此舉對於尚未成年的蔣孝文、蔣孝章的衝擊，以及對兩人前途上的影響。

但是又為何到了1954年，蔣經國的態度有如此大的轉變？在日記中不認自己的骨肉？林孝庭認為，當時的蔣經國已位居國民黨內權力接班梯隊，內外政敵環伺下，不可能讓早年這段無疾而終的婚外情成為政治更上一層樓的阻礙。此外，蔣經國也無法不考慮父親蔣介石對於此事的觀感，因而矢口否認他與章亞若的往事。

只是，既然是日記，何必欺騙；而且，在日記中欺騙，日記的信度也可能遭受質疑。

對此，林孝庭認為，日記作為歷史研究的來源之一，具有強烈的個人主觀性，本來就不等同於歷史事實，必須參照其他各方檔案資料對照佐證，才能拼湊出史實的原貌。他強調，蔣經國或許在某些敏感話題上，並未在日記裡全盤吐實，然而，要說一個人連續43年，天天不斷寫日記來欺騙自己，「似乎也不合理」。

林孝庭並展示美國中央情報局1985年初一份標題名為「台灣政治繼承」的機密文件。內容清楚指出時任外交部北美司長章孝嚴的父親，就是中華民國總統蔣經國。林孝庭表示，當時蔣經國還在世，他與章亞若的婚外情仍是一個禁忌話題；神通廣大的美國情報單位既已認定章孝嚴與蔣經國的骨肉關係，「這份解密檔案或許可以提供我們思考此事的一個重要線索。」