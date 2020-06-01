十年還完800億 64年榮民工程股份有限公司光榮解散

退輔會日前發出「榮民工程股份有限公司」解散公告，經法院認證十年來陸續完成所有財產清算，還完八百多億元外債與貸款，正式宣告「老榮工」結束長達六十三年業務走入歷史。剩餘少數資產、民間公司股份由退輔會安置基金接收，「榮工處」最後一筆財產與歷史象徵，是位於北市松江路上「志清大樓」三個樓層辦公室，明年將售予勞動部。

民國45年11月成立的退輔會榮民工程處，一甲子以來以政府單位身份，為台灣經濟建設、援外機密任務創下無數汗馬功勞，民國98年因民營化政策，為提升競爭力，轉型改制為官股公營的「榮民工程股份有限公司」，在市場上卻面臨國內工程包商圍堵，多僅能承接工程難度高、極難獲利的建設案，加上人事支出負擔沉重，一度面臨破產。如今宣告「老榮工」解散，核心工程業務卻脫離退輔會，成為民間亞翔公司旗下子公司「榮工工程公司」，過程受到關注，外界有不少疑慮。

但退輔會表示，過去執行國內外重大施工業務的榮工處，民營化後成為「榮民工程股份有限公司」，當時面對眾多民間廠商競爭不順，加上須負擔退休人員退俸等沉重人事負擔，未有營業績效前，每月就要支出九到十億元人事費，而須標得百億元以上工程，才能獲毛利十億元，長期產生鉅額虧損，因此奉令於民國98年，將核心工程業務轉售給民間亞翔公司，成立「榮工工程公司」，讓長期投入重大建設的工程團隊可轉進，「老榮工」自此正式展開退場清算。

退輔會表示，98年民營化時，「榮民工程股份有限公司」出脫工程核心業務後，將人員退俸負擔造成虧損部分，由「行政院公營事業民營化基金」吸收。當時資產有790億元，負債則為880億元，原應宣布破產。但經退輔會努力繳息，爭取處分財產空間，針對所負責工程，成立個固與善後小組，十年來先將業務中的工程、廠保金等一一結案，解決300餘億元負債；再促銷承包卻始終銷售不順如彰濱、五股工業區土地，以虧損約60到70億元情況下，也處分解決300餘億元負債；同時進行名下資產處分，公開標售持有土地，再回收150億元，總共還掉八百多億欠款。

對於核心工程業務由民間亞翔承接成立子公司，退輔會表示，原老榮工持有這家公司的9.6%股份，現已由退輔會安置基金接回。而自「榮民工程股份有限公司」分出成立的「榮工工程公司」，以土木工程專長，由機電專長的亞翔率領，曾先後投入包括高雄捷運車站站體共構、中信總部建案。退輔會表示，十年來監察院曾針對榮工民營化與清理債務的過程先後進行過四度調查，皆無疏失。