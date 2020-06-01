聯合晚報自6月2日起停刊

聯合晚報今天宣布自2020年6月2日起停刊，創刊32年又三個多月的聯合晚報今天下午出刊後，畫下句點。

受到讀者閱讀習慣改變、數位媒體發展和新冠肺炎疫情等因素影響，聯晚決定終止發行。身為台灣目前唯一的晚報，聯晚的階段性任務已完成，感謝讀者的支持，讓聯晚走過一萬多個日子。

聯晚的訂戶權益將獲得充分保障，聯合報系提供各種方案讓訂戶選擇，包括轉訂聯合報系其他產品或退費。

聯晚停刊後，採訪中心的外勤記者全部留任。聯合報系除了繼續經營現有的報紙，也將推出數位新產品，以因應下一階段閱讀時代的來臨。