聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合晚報自6月2日起停刊
聯合晚報今天宣布自2020年6月2日起停刊，創刊32年又三個多月的聯合晚報今天下午出刊後，畫下句點。
受到讀者閱讀習慣改變、數位媒體發展和新冠肺炎疫情等因素影響，聯晚決定終止發行。身為台灣目前唯一的晚報，聯晚的階段性任務已完成，感謝讀者的支持，讓聯晚走過一萬多個日子。
聯晚的訂戶權益將獲得充分保障，聯合報系提供各種方案讓訂戶選擇，包括轉訂聯合報系其他產品或退費。
聯晚停刊後，採訪中心的外勤記者全部留任。聯合報系除了繼續經營現有的報紙，也將推出數位新產品，以因應下一階段閱讀時代的來臨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言