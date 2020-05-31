住進集中檢疫所的旅外返台國人 被這句話給逼哭了

一月廿九日晚間，中央流行疫情指揮中心一道命令，徵收全台多處公家單位宿舍，成立隔離檢疫集中檢疫所，因應一次又一次包機行動。負責北區三處檢疫所指揮官的台北醫院副院長郭憲華說，每當國人住進檢疫所，廣播傳出「歡迎回家」時，簡單的一句話就讓他們感動落淚，對工作人員來說，防疫的凝聚力及成就感無法取代。

烏來山頂上、山腰、山腳有三處檢疫所，皆由台北醫院負責。郭憲華說當初接下三家檢疫所指揮官的棒子，只想著應該跟醫院管理相差不遠吧，沒想到一上陣接踵而來的問題，她從醫療管理業變成「旅館業」的主管，「這輩子還真的沒想過會有這樣的經驗」。

二月四日首架武漢包機返台，兩百多位武漢台商被分送到各檢疫所，郭憲華轄下三處檢疫所分配的台商最多。又累又餓的台商們，一抵達檢疫所只想休息，但檢疫所才成立七天，流程不熟練，台商們不滿長時間的等候，衝突一觸即發，與現場人員關係緊張。

郭憲華說，乒安頓好所有人，不到幾個小時，就有人偷跑出來，像走到窗邊抽菸、和家人交換行李、受不了想透氣等。某一次有位男士偷跑出來，門不小心被風關起來，「碰」的一聲，他馬上被安管人員發現，原來他想開門出去，卻忘了門會自動反鎖，只好尷尬站在門口，接受安管人員嚴厲警告。

對於住民的火爆情緒及零星的違規事件，郭憲華說，「完全可以理解」。他們好不容易從疫區「逃」回來，有人經歷好幾次轉機，有人孤身帶著孩子一路奔波返台，回到自己家鄉只想好好休息，沒想到還要經過檢疫。因此，對於住民的需求，檢疫所都盡可能滿足，她笑說最後變得有點像經營旅館。

台商之間透過群組聯絡，一個群組動輒數百人，入住不同檢疫所後，他們會分享各檢疫所的大小事，包括伙食。有位媽媽反應「新竹某檢疫所可以點餐，為什麼我們不行？」郭憲華當下很錯愕，心想居然有檢疫所能做到個別點餐的程度，細問之下才發現，這位媽媽方撒了小謊。

為了回報體溫，檢疫所建置可共同編輯的Google表單，除了體溫，檢疫者常在備註欄「許願」，例如「今天晚餐不用太多」、「一天二餐就好」、「想喝牛奶」等 。郭憲華說，「只要是合理範圍內。都會盡可能滿足需求」，表單上也有人會留下心情小語或感謝的話，也成了另類溝通方式。

・菸癮難耐 檢疫所兼當戒菸門診

一位廿多歲女性從歐美返台，入住之前就告知「如果一天不抽一包菸，就會全身不舒服，心情不好」，拜託檢疫單位協助買菸。郭憲華說，被徵收做為檢疫所的場域，都是公務人員訓練宿舍，必須是禁菸，不可能為她開先例。

也因為這位菸癮重的個案必須度過14的檢疫生活，檢疫所特地開設戒菸門診，安排戒菸個管師協助，而這位女性的需求也從每天拜託購買一包菸，改為一盒戒菸嚼錠，個案家人沒辦法幫她天天送，檢疫所只好找人跑腿，每天幫她買，鼓勵她檢疫期間努力戒菸。

・媽媽一打三入住 檢疫所比媽媽更擔心小孩憂鬱

除了首架武漢包機，其餘包機都以老弱婦孺優先，至少有二成以上是小朋友。郭憲華說，好幾次遇到媽媽一打三回台灣，基本安排住在一起，已晉升奶奶級的她知道，一打三讓媽媽很崩潰，當一打三或一打二的組合出現時，檢疫所都比媽媽還要擔心，每天都會想一些方式讓孩子不無聊。

郭憲華問了台北醫院護理人員，家中有沒有孩子不再看的童書，蒐集到如小山高的書，清潔消毒後，只要有孩子入住，就會送他們幾本；記得元宵節時，他們送了好多紙燈籠，房間內傳來的哭聲少了，笑聲多了；檢疫所房間僅有三到四坪大，避免媽媽獨自照顧孩子出現憂鬱傾向，多會安排有陽台的房間。