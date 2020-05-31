基隆首件集村農舍玩真的 建中藥材培育基地及示範農場

學人築夢蓋屋外，還想發展特色農藥、觀光，除了興建集村住宅的1公頃地，集村還有9公頃配地等，已開始規畫為農場並陸續送審，包含四時花卉區與原生植物展示區，打算與北醫大合作，發展成中藥材培育基地及示範農場。

閻琴南是中研究政風室主任退休，擔任學人資產籌備委員會執行長，他表示，他們沒有對外銷售營利，除了集村1公頃基地外，尚有在外9公頃配地，已開始規畫為農場並陸續送審，包含四時花卉區與原生植物展示區，同時設置溫室，與台北醫學大學黃昭蓮教授合作實驗推種植中藥，如何首烏、五味子等。

籌備會與研究學者常年做區域調查，發現姜子寮山汐止與隆兩側山坡地，是台灣中低海拔保存之相當好的原生植物棲地，並已印成摺頁簡介，將來可推廣做教育、觀光、露營等基地。還有20公頃的土地要發展農業用途，希望做一個中藥材的培育基地及示範農場，開發成中藥材的生產基地、觀光中心，並引進更多的學者來一起努力。

台灣原生植物保育協會調查海拔高度724公尺的姜子寮山，屬台灣北部低海拔次生林，基隆段和汐止段姜子寮步道的原生植物生態，是豐富闊葉林，當地因多雨及潮濕，除大型闊葉喬木外，林下有豐富的蕨類及半陰性植物。汐止段有極大族群台北茜草樹，基隆段有較多中海拔植物分布，喬木如山香圓、烏心石等，受東北季風影響較顯著， 認為可妥善規畫都會區周邊休閒旅遊及環境教育場所。