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「比寫論文還磨人」 500學者自力蓋屋…築夢30年終動工

【總編News開箱】韓國瑜靠自己「獨孤」，會不敗還是必敗？

「比寫論文還磨人」 研究228權威教授自力蓋屋很堅持

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
申請集村農舍開發程序走10多年，教授用寫論文精神送件，缺什麼補什麼，右為賴澤涵，左為閻琴南。記者游明煌／攝影
申請集村農舍開發程序走10多年，教授用寫論文精神送件，缺什麼補什麼，右為賴澤涵，左為閻琴南。記者游明煌／攝影

「申請集村農舍開發程序走10多年，我們用教授寫論文精神送件，真的比論文還磨人」，賴澤涵還說，申請集村農舍所有過程都中規中矩，沒有花任何一毛錢，政府單位說缺什麼就補什麼，所以所有程序走了10多年，用教授寫論文的精神送件，和建商完全不同，他們展現學人風骨，一關一關過，更不是什麼豪宅，也不對外銷售營利。

為了什麼可以讓他們堅持卅多年沒放棄？賴澤涵說，卅多年前，當時多數人都是在國外有博士學位，返國後台灣的房價飆漲，大家懷抱著夢想，想要自力造鎮，蓋一處格調高、有庭有院的房子，成為台灣的示範，集資買地，大家築一個庭院式家園的萝想，但又可以便宜一點。

賴澤涵說，「我們希望為台灣的農地，盡學界的一份力量，開發不一定就是炒地皮，我們要在山坡建美麗花園，退休後安身立命，遠離塵囂」。但地買好了，才發現問題一個一個接腫而來，如林肯大郡案、水患等，很多地方都限建，因此大家從4、50歲一直搞到現在7、80歲，大家頭髮都白了，「頭已經洗一半，只好洗完」。

賴澤涵還說，申請集村農舍所有過程都中規中矩，「我們沒有花任何一毛錢，缺什麼就補什麼，所以所有程序走了十多年，用教授寫論文的精神送件，一關一關過」。很多人一起堅持30多年，就是想住一個走出家門可以種花種草，修身養性的地方，「大家築夢這麼久，現在才開始艱難的第一步」。

「一層樓土地、興建成本約500到600萬元，怎會是豪宅？我們有的只是書生本色」賴澤涵說，大家想自力造鎮，自己買地自己蓋，沒想到會卡這麼久，營利從沒在他人腦子出現，不走建商那一套，艱難一關過了還有一關。

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