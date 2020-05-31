影／500多學人自力蓋屋波折多 築夢30年集村農舍終動工
30多年前，台灣房價飆漲，一群中研院歸國學人、大學學者、行政人員等500多人，在基隆、汐止集資購買80多公頃山坡地，要自力造屋打造庭院式家園及農業園區，沒想到碰上林肯大郡事件、水患等，山坡地限建，開發一波三折，如今終於在基隆合法興建「集村農舍」，預計1年後完工。500多學人自力蓋屋一波多折，30多年終於踏出腳步，有人白頭，有人身故，有人退出，剩300多人繼續築夢。
當年有八位發起人多為知名學者，如賴澤涵是國內研究二二八權威，其他還有蕭新煌、葉永田、瞿海源、胡進錕、黃居仁、楊維邦、閻琴南。發起集資買地，招收會員五百八十多人，但歷經波折，會員有的身故，有的打退堂鼓，目前只剩300多人，仍懷抱著「庭院式家園」夢想。
一位退休教授一直不放棄，「我要喝到自己種的咖啡樹長出來的咖啡」，還有一位退休教授想要出自己種出中藥草，才一直走下去。多數會員希望有一棟有可種花種菜的「花園別墅」，享受生活。
賴澤涵是學人資產、集村興建委員會主委，為主要推手，今年已82歲，他說，大家當年懷抱著夢想，想要自力造鎮，蓋一處格調高、有庭有院的房子，成為台灣的示範，才集資買地築夢，但地買好了，才發現問題一個一個接腫而來，如林肯大郡案、水患等，很多地方都限建。
後來轉進基隆，好不容易通過集村各項條件，賴澤涵說，他們希望吸引透過農業基地帶動觀光，希望為基隆建一個農業園區，把七堵的山坡好好保留下來，以後有地方清晨運動、傍晚散步，退休後有一個安身立命之所，「卅多年來的過程，真的只有剪熬兩字可形容」。
72歲的閻琴南是文學博士，中研究退休後，擔任學人資產籌備委員會執行長，他表示，曾想過退出，但是因為肩上的責任讓他堅持撐下去，就是為了做一個有花園的家的夢想。
後來轉進基隆， 約10年前完成學人山莊11戶丙種建地住宅，當做推展基地，後來好不容易通過集村各項條件，集村一公頃的基地，將興建20棟3樓建物，正在施工，預計1年後完工。
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