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聯合報一周大事 5/24~5/30
國內：
25日：中央流行疫情指揮中心宣布，口罩禁令將於6月1日解除，屆時除了外銷，國內也開放自由買賣並與現行實名制並行。
28日：行政院人事行政總處表示，已核定民國110年政府行政機關辦公日曆表，全年365天，總放假日數116天，其中3天以上連續假期計有8個，春節假期達7天。
29日：大法官作出釋字第七九一號解釋，宣告通姦罪違憲；刑事訴訟法「可單獨對配偶撤告」，也因牴觸憲法平等權，同樣被宣告違憲，兩條文均立即失效。
國外：
25日：日本首相安倍晉三宣布，因為疫情趨緩，解除東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣以及北海道等五都道縣的「緊急世代宣言」，日本已全境解禁。
28日：美國明尼蘇達州非裔男子25日遭白人警察攔檢時壓頸致死，引爆非裔怒火，案發地明尼亞波利斯市連三天示威，28日暴力衝突脫序，示威者放火燒警局，砸搶商家。
30日：美國總統川普宣布取消香港享有的特殊待遇，包括關稅、引渡協議、軍民兩用的科技輸出限制外，也對中方官員祭出制裁，並宣布禁止部分中國大陸留學生簽證。
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