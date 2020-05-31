聯合報一周大事 5/24~5/30

2016年5月19日藍綠政黨輪替前一天，當時的行政院副秘書長徐中雄打卡下班後回到台中豐原自宅，隔天沒出席交接典禮，就此退出縱橫30年的政壇江湖。此後徐中雄花了3年多研發精品級拐杖，更輕便美觀也更符合人體工學，更重要的是身障者不再像「虎克船長」般人未到聲先到。他說「我打造的不是拐杖，是尊重與不歧視。」

2020-05-30 18:43