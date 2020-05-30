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地方憂集村農舍變豪宅 基隆市：嚴格監督
集村農舍在基隆七堵的姜子寮山腰動工，地方憂心是否會變相成農舍豪宅，也擔心山坡地被挖禿頭帶來汙染。基隆市府說，一切申請都合法，土地蓋十分之一，有廿棟三樓建物，另有九成農用配地，後續會嚴格監督。
從泰安瀑布一路往山林走，產業道路原本一片蓊鬱綠林，但最近水泥車揚起塵灰，路邊也多了一道水泥牆，整個山頭成了建築工地，正在大興土木。
廿多年前政府推動「集村興建農舍」計畫，但不少縣市變成「農地變建地、割稻機變豪華轎車」等亂象，十多年前監察院曾糾正農委會與內政部，要求督導改善。
基隆這件集村農舍引發地方疑慮。市議員張耿輝說，這廿棟集村農舍，範圍相當大，未來汙水處理等將是一大問題。
議員王醒之表示，集村農舍目的是為發展農業，此案其餘九成農地是否真的農用才重要，基於公安考量，基隆山坡地開發條件應重新檢討。議員鄭文婷指出，農地正在逐漸減少，希望農地真正被農用，而非假藉農舍之名蓋豪宅別墅。
市府都發處長徐燕興表示，這案建築許可完備，包括農舍設置、環境影響評估、水土保持計畫及加強山坡地雜項執照審查、建築師公會共構審查都通過。
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