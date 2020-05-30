奪水利會主導權 藍綠交戰十餘年

完全執政的蔡政府對藍營地方派系展開「刨根」行動，首當其衝的農田水利會及農會系統昨宣示「全面抗爭」。全國十七個農田水利會成立「反消滅水利會全國自救總會」，中華民國農會也召集各縣市農會「三巨頭」會議，針對蔡政府欲將農會理監事三分之一改成官派，誓言抗爭到底。

立法院在民國一○七年三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制公務機關將於今年十月上路。知情人士指出，反消滅水利會全國自救總會拋出由會員公投，決定未來水利會定位訴求，並且要打行政訴訟、釋憲，但今年大選敗選後，傳統支持藍營的水利會系統已面臨無路可退的困境，接下來勢必走上街頭；自救會昨天成立，預告未來將啟動激烈抗爭的路線。

藍營人士說，民進黨透過改選手段欲打破藍營在農田水利會的優勢，雙方交戰十餘年，但綠營始終攻不破，一旦水利會全面改官派，藍營在中、彰、雲和嘉南透過農田水利會系統架設的組織動員系統，地方派系藉此掌控的執政優勢，恐將全線瓦解。

知情人士表示，以組織的綿密及近百萬的會員規模，農田水利會在中南部動員能量，要更超過農會系統，還有一年逾十億元由會長掌握、不需發包的小型工程款金額；以雲林為例，過去地方形容「會長比縣長還大」，這也是完全執政後的蔡政府，必除農田水利會的原因。

繼農田水利會後，民進黨立委蘇治芬等人提出農會法修正案，已在立法院經濟委員會審查，六月臨時會是否拚三讀，更受注目。中華民國農會理事長蕭景田表示，農會理監事三分之一席次改為官派，成為獨立的理監事，此舉將使政府全面伸手農會，不但影響農會理事長、總幹事選舉，更全面插手農會的金融等會務，影響鉅大。

蕭景田說，蔡政府的作法對民間團體組織是重大傷害，今天可以這樣處理農田水利會和農會，接下來獅子會、扶輪社，甚至宮廟的組織，政府是否也可比照辦理？面對如此鴨霸的政府，農會無路可走，只有採取全面激烈的抗爭，而且一定抗爭到底。