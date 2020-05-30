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飛官跳傘獲救 還「血債」10萬cc

聯合報 / 記者吳淑玲／台南報導
前空軍飛官許德英（中）卅五年前墜機在台南市新東國中後奇蹟生還，昨天受邀到校演講，當年第一時間抱住他的體育老師湯立新（右）和緊急包紮的校護蘇瑞菊，趕回相聚。記者吳淑玲／攝影
前空軍飛官許德英（中）卅五年前墜機在台南市新東國中後奇蹟生還，昨天受邀到校演講，當年第一時間抱住他的體育老師湯立新（右）和緊急包紮的校護蘇瑞菊，趕回相聚。記者吳淑玲／攝影

空軍飛官許德英卅五年前因戰鬥機空中相撞，他彈出機外並掉落在台南市新營區新東國中操場，當時在操場上課的體育老師湯立新和校護蘇瑞菊第一時間為他止血急救，許德英傷勢嚴重左膝下截肢，住院廿個月後奇蹟重生。

昨天許德英受邀返校以「換個跑道再起飛」分享生命故事，與「救命恩人」闊別卅多年再次相聚相當激動，台下學生見證生命的奇蹟，心情激動熱情掌聲久久不斷。

六十五歲的許德英，民國七十四年十二月十七日，駕駛F-5E戰鬥機正準備從新營飛往嘉義機場降落，突然被另一架空軍的T-CH-1中興號教練機撞上。中興號上兩名飛官當場殉職，他座機的彈射椅在撞擊中意外啟動，將他彈落飄到新東國中操場上空。

湯立新回憶說，當年他聽到空中有爆炸聲，抬頭看到許德英掛在降落傘下往操場掉落，血都滴到他身上，怕他撞到足球門，上前將他抱住，並請學生趕快通知校護趕到。許德英五孔都在冒血，左腿從膝蓋下只剩一層皮，警車聽到爆炸趕到學校將人送醫。兩年後許德英康復回到學校，腦海中只有「這是奇蹟」來形容。

蘇瑞菊也說，學生通知有飛官掉到校園，她不敢置信但護理本能馬上拿著固定板三角巾急救包就衝過去，「只是做了應該做的事，盡棉薄之力」，「以為很難活下來」，許德英康復後到學校找她道謝時感到「非常驚訝」。

許德英昏迷一個多月才清醒，先後開刀十四次撿回一命，左腿截肢切除，住院廿個月，急救時共輸了七千多cc的血，他後來「血債血還」，累計捐血已十萬八千五百cc。

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