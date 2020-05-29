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｢綠獎｣獎金300萬 徵件說明會Youtube今午首播

聯合新聞網 / 台北訊

總獎金新台幣300萬元的第五屆「綠獎」，於今天（5月29日）中午在「綠獎」Youtube頻道，舉行線上徵件說明會，提供徵件資訊，及去年青少年行動獎首獎陳亭予分享的宣傳影片。另外，綠獎臉書專頁舉辦了抽獎活動，只要按讚、留言及標記兩位朋友等，便可參加抽獎，獎品包括好看又實用的「OFoodin食物袋」和「卡娜赫拉杯組」。

本屆綠獎於4月22日的世界地球日開跑，徵件項目包括社會團體組的「大型生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」；另外還有「網路人氣獎」。

其中，大型生態保育計畫總獎金新台幣280萬元，將依照各團體提案計畫書的經費需求，提供至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。

青少年環境行動獎（學生組）總獎金新台幣15萬元，將依據投稿作品徵選出得獎者。首獎一名，獎金新台幣6萬元和獎座；優選3名，各為獎金新台幣3萬元和獎座。

還有網路人氣獎（限定社會團體組），總獎金新台幣5萬元，為綠獎官網投票數最高的前5個單位，獎金各為新台幣1萬元。

今年因應疫情關係，綠獎徵件說明會改為線上舉辦，於今天中午12 時於綠獎youtube頻道首播，社會團體組網址：https://youtu.be/AsByYpFceuw；學生組網址：https://youtu.be/KSrUrvaE0-0；去年學生組首獎陳亭予分享宣傳影片：https://youtu.be/52B78QHREcQ。

今年的徵件截止時間較往年延後至9月9日，歡迎國內所有致力守護環境、保護生態的NGO團體、社團法人及青少年學生參加。詳情請參閱綠獎官方網站：http://ecoechoaward.com/。

綠獎FB粉絲專頁抽獎活動於即日起至 6月 17 日（三），只要於指定貼文及粉絲專頁按讚，標記兩位朋友並留言，即可參加抽獎。

獎品包含「環保新食尚–OFoodin食物袋」三名，包括巧食袋、點心袋、隨食袋各一名，花色隨機；「萌物喝好水–卡娜赫拉馬克杯組」三名。特別說明，可重複留言，標註不同朋友。此活動將於 6月 19 日（五）抽出得獎幸運兒，請快動動手指按讚留言，支持綠獎吧！

今年參與綠獎的企業夥伴有八家，包括3M、宏瑞制程工業、漢民科技、智原科技、愛德華先進科技、漢科系統、台塑勝高科技、以及東京威力科創。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。

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