運費飆成本增 打亂我農產外銷計畫

受到新冠肺炎疫情影響，國際空運量能減縮、航運成本增加及班機艙位無法確定，幾乎吃掉我國農產品外銷的利潤，墊高業者了出口的成本。

農委會提供運費補貼與行銷獎勵，與華航合作以包艙（類包機）方式，提供固定艙位供台灣花卉、水果輸銷日本，日前有五家外銷業者參與水果首班包艙，包括荔枝及芒果分別為20公噸及10公噸，合計30公噸到日本。到6月底止，每周二、周三也將持續有台灣芒果、荔枝出口日本。

林姓農產貿易商表示，現階段農產品海運價格還算穩定，但運輸量能緊縮，比如過去某航線一周有十艘船在跑，現在僅有五艘船在跑，運量幾乎減半，導致海運的艙位沒這麼好訂。

他說，空運就大不同了，以台灣空運到歐洲荷蘭為例，過去每公斤4.5歐元到5歐元，現在每公斤成本要抓9.5歐元到10歐元才行，幾乎漲一倍。泰國到荷蘭的空運費，每公斤原本2.5歐元，現在3.5歐元到4歐元，以漲幅來說，台灣空運確實貴多了。

他以荔枝外銷為例，荔枝每箱含箱子7公斤，淨重6公斤，運費加上去，每箱荔枝到歐洲運費就漲了30歐元，成本價比去年的末端零售價格還要高，根本賣不動，也沒利潤，他今年選擇不外銷。不過有些貿易商同業的貨還是要出去，即使運費高漲，但還是必須要訂艙位。

他表示，空運日本從每公斤不到新台幣40元，漲到現在150元，做日本線的一般鮮果冷藏貿易商頻哀號。但台港的空運費用是下降的，因為現在各國飛機客運量銳減，台港客運一天僅剩下一兩班，都申請轉為做貨運，因此台港農產品空運費比之前略降。

貿易商分析，水果屬於柔性消費需求，替代性高，少了某一種，可以立刻找別的取代，由於走海運的產品沒有斷，因此這段期間，到對方國的消費市場，會傾向不吃或少吃走空運的水果來因應替代。