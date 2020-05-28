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主管火箭發射 龔明鑫：可能是科技部

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平章凱閎／連線報導
火箭發射主管機關至今仍未定，國發會主委龔明鑫昨到台東表示，可能是科技部主管，他會再溝通。 圖／聯合報系資料照片
火箭發射主管機關至今仍未定，國發會主委龔明鑫昨到台東表示，可能是科技部主管，他會再溝通。 圖／聯合報系資料照片

台東縣達仁鄉南田火箭發射場爭議不斷，但科技部、交通部、經濟部都說火箭發射非其主管業務，台東縣長饒慶鈴昨天向國發會主委龔明鑫反映，希望中央盡快明定目的事業主管機關，讓地方好辦事。龔明鑫說，火箭發射主管機關有可能是科技部，會再與科技部溝通。

龔明鑫表示，蔡英文總統在五二○連任就職演說提到，未來產業經濟將建立六大核心戰略產業，其中國防戰略產業中的航太產業即包括微衛星發射，火箭發射很快就有目的事業主管機關。

龔明鑫昨到台東參訪，南田火箭發射場問題成為討論焦點。火箭場自今年初至今爭議不斷，除當地民眾抗議反對，火箭場基地也有地目不符問題，進而引爆「三不管」僵局。科技部日前說，不確定我國火箭有沒有商業發展機會，若成商業可能由經濟部主管，若成為運輸工具，交通部管理飛行器法規應可規範，但交通部、經濟部均未認同。

饒慶鈴昨表示，中央至今還無法確立火箭產業的目的事業主管機關，縣府沒有中央對話窗口，最擔心的是安全及環保問題，如果將來出事，中央是不會承受的，台東縣府已加強蒐證和蒐集資料，做好自保準備。

國發會國土區域離島發展處表示，南田火箭衛星發射場目前了解是跟科技部與經濟部有關，至於哪個部會是主管機關，行政院很快就會確定。

科技部表示，現階段以科研為目的探空火箭發射由科技部主政，針對南田火箭發射場，會協助其符合土地使用、建物規範及相關法規，並研議建置可進行科研探空火箭發射的場域。至於太空產業目的事業主管機關是不是科技部，尊重行政院決議。

晉陞科技太空公司去年六月在台東達仁南田部落一處養蝦場興建火箭發射場，去年十二月擬試射火箭，但因使用農業用地、且未事先告知當地居民而受阻。地目部分遭台東縣府五度開罰共八十六萬元。

火箭 台東 科技部 饒慶鈴 蔡英文 行政院

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