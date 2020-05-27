本周行程滿檔不累嗎？ 陳時中：我身體沒那麼不好

最強業配王，疫情指揮中心指揮官陳時中成觀光大使。繼上周末到墾丁示範旅遊後，各縣市首長都強力邀約，本周行程滿檔，周四到新竹、週五桃園、六日台南，甚至可能台南回程還要順道經過台中。但阿中部長身體撐得住嗎？陳時中表示，「我身體沒有那麼不好」。

陳時中上周末帶隊到墾丁示範防疫旅遊，行程、穿著、飲食引起全國熱議，在地能見度也大為提高，因此其他縣市也爭相邀約。阿中部長目前已確定周四到新竹、周五到桃園，周六去台南，周日例行疫情記者會也可能在台南舉行。至於台中，陳時中表示，內容還沒確定，實在沒有時間去，但有交代「台南回程就去台中」。

民眾也關心阿中部長這樣台灣西部跑透透，身體是否撐得住？陳時中表示，「我身體沒有那麼不好」，且這些行程大部分都在下班時候，裡面大概兩個鐘頭會用到上班時間。直言「下班後本來就要過日子，沒問題，身體沒問題」。

但對於指揮中心成為業配中心，是否取代農委會、交通部的職權，陳時中則表示，指揮中心只是敲邊鼓的功能，政策的決定還是由農委會、交通部為主責單位，部會之間能幫得上忙都很樂意。

他也坦言，因為盛情難卻因此在記者會上展示，指揮中心現在也很困擾，但敲邊鼓事情大家高興就好，「如果大家厭煩，自然就會停下來」。但他也不忘宣傳今天農委會送的台南14號米做的粽子。