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健保費擬調漲立委籲非萬靈丹 衛福部︰會先檢討制度

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
立委劉建國表示，全民健保開辦至今，雲林嘉義南投的醫療資源不若都市，有些老人家難得去趟醫院，一天內就看了四、五科，屬高診次，但並非濫用，聽到若因此要調漲保費，長輩們可能因此降低就醫意願，呼籲政府不應在還不確定時拋出此議題。記者簡浩正／攝影
立委劉建國表示，全民健保開辦至今，雲林嘉義南投的醫療資源不若都市，有些老人家難得去趟醫院，一天內就看了四、五科，屬高診次，但並非濫用，聽到若因此要調漲保費，長輩們可能因此降低就醫意願，呼籲政府不應在還不確定時拋出此議題。記者簡浩正／攝影

防疫有功且創下高滿意度的衛福部長陳時中，日前拋出調漲健保費議題，表示健保安全準備金明年就會低於1.5個月健保支出，計畫在最快時間內，讓民眾瞭解提高費率的必要性與共識。

此議題引發外界討論外，也引起朝野關注。今日立法院衛環委員會邀請衛福部就「健康防疫安全網建立」、「全民健康保險財務狀況及未來因應策略」等議題進行專題報告，並備質詢，包含莊競程、徐志榮、王婉諭等多名不同政黨立委質詢時都提到此事。有立委表示，調漲部分負擔不是萬靈丹，但擔心最後調漲費率做不到，只能調漲部分負擔；也有立委認為，政府不應在還不確定時就把政策拋出來，恐讓民眾對政府不信任感增加。

對此，衛福部次長薛瑞元表示，增加部分負擔主要是抑制浪費，擴充財源則需調漲健保費。他說調漲費率是主要方向，但也承諾在進行相關政策前，會再檢討健保給付制度，包含指示用藥、強化預防衛教、研議哪些部分負擔是可處理的等方向，與專家進行討論。

民進黨立委莊競程質詢時表示，健保費漲價是每任政府、衛福部長都頭痛的問題，或許陳部長現抗疫有功而民氣可用，但仍思考落實分級醫療，改善轉診欠缺誘因、家醫制度不夠健全等狀況；另外，仍有不少民眾為高診次就醫，提高部分負擔是否為確定方向？

時力黨立委王婉諭則認為，在調漲健保費前，應該檢視胃藥、退燒藥指示用藥由健保給付一事，與法規有矛盾；民進黨立委廖婉汝則指出，調漲前應注意健保近年多支出在慢性腎臟、糖尿、牙周等慢性疾病花費過多，及醫界申報健保等問題等也要改革，否則貿然漲健保費，民眾可能無法接受。

薛瑞元說明，我國醫療資源算普及，就醫方便且費用低，落實分級醫療最困難，就是民眾就醫習慣的改變、加上對基層院所信任度相對於大醫院來說低，可能要從上述兩方面做平衡；至於部分負擔，薛瑞元說，部長的想法仍已調漲費率為主，若真要動部分負擔，或許可用高診次做判定，但目前都還是想法、仍需經過專家會議討論研議。

下午時，民進黨立委林淑芬、劉建國等委員質詢時續提此事。林淑芬說，健保署長李伯璋日前受媒體訪問時，竟表示推動分級醫療是為了省錢？薛瑞元回，應該不是這樣。林淑芬又說，若為了安全準備不夠而漲保費，也需告知為何不夠，且調漲部分負擔也不是萬靈丹，她擔心最後政府調漲費率做不到，只能調漲部分負擔。

另外，林淑芬也提到，健保不能只是檢討民眾、濫用醫療資源等，應也要說到健保本身結構出問題，此為無論藍綠政黨都應承擔。如2016年總統選舉期間為了討好人民，將健保費用從4.91%調降至4.69%，並漲了補充保費，四年後健保費又不夠要調漲，她覺得這樣真的是太荒謬了。

劉建國則針對高診次健保財務提出質詢，他表示全民健保開辦至今25年，雲嘉南（南投）長輩醫療資源不若都市，有些老人家難得去趟醫院，一天內就把眼、骨、復健、新陳代謝等五科都做檢查，雖屬高診次但並非濫用，長輩們聽到若因此要調漲保費，不只是心有戚戚焉、會是生氣的，也可能因此降低就醫意願。劉建國說，政府若對調漲健保費還不確定，不應多次把政策先拋出來，應先檢討健保本身支出等問題，否則恐會讓民眾對政府不信任感增加。

對此，薛瑞元表示，在管理健保支出方面，會再加強預防衛教、疾病初期管理等兩大部分，否則當慢性病比率增加時，就要看比較多次病；至於在醫界申報健保等問題，規範上面應該要再更明確；他也強調，不會貿然漲保費，一定會再與專家討論。

民進黨立委莊競程表示，健保費漲價是每任政府、衛福部長都頭痛的問題，需思考落實分級醫療，改善轉診欠缺誘因、家醫制度不夠健全等狀況；另外，仍有不少民眾為高診次就醫，提高部分負擔是否為確定方向？記者簡浩正／攝影
民進黨立委莊競程表示，健保費漲價是每任政府、衛福部長都頭痛的問題，需思考落實分級醫療，改善轉診欠缺誘因、家醫制度不夠健全等狀況；另外，仍有不少民眾為高診次就醫，提高部分負擔是否為確定方向？記者簡浩正／攝影
衛福部次長薛瑞元（中）表示，增加部分負擔主要是抑制浪費，擴充財源則需調漲健保費，為主要方向。他也承諾在進行相關政策前，會再檢討健保給付制度、研議哪些部分負擔可處理等方向，來進行討論。記者簡浩正／攝影
衛福部次長薛瑞元（中）表示，增加部分負擔主要是抑制浪費，擴充財源則需調漲健保費，為主要方向。他也承諾在進行相關政策前，會再檢討健保給付制度、研議哪些部分負擔可處理等方向，來進行討論。記者簡浩正／攝影

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