捷克為何不畏打壓挺台？ 歷史背景與執政問題成關鍵

台灣這次在防疫上的表現，讓許多國家看見台灣，甚至為我們在國際場合中發聲，包括布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等政治人物在內，頻頻發表友台言論。這也讓網友們好奇，為什麼「捷克如此友台？」

有網友24日在PTT八卦版詢問，他指出捷克與台灣過去不像西班牙、荷蘭等國有特別的歷史淵源，在歐洲也僅是一個人口只有1065萬多小國家，為何近年來願意冒著被打壓的風險，頻頻發表支持台灣的決定與言論，令原po好奇不已。

針對此事，網友們也有不同的看法，最多人回應的理由是，捷克過去曾在蘇聯體制下，許多人曾遭到打壓。從歷史背景來看，捷克在二戰後被蘇聯佔領，成為共產主義國家，在當時的國際局勢下承認中華人民共和國，而與中華民國斷絕聯繫。一直到蘇聯解體成立民主國家，新總統哈維爾(Václav Havel)上台，才與我國恢復往來。而哈維爾總統也致力推動台捷雙方的互訪，兩國一直保持友好關係，哈維爾總統也曾到訪台灣接受由時任總統陳水扁頒贈的「特種大綬景星勳章」。

現任捷克執政黨立場雖然親中，欲獲得中國大陸政府的投資，但中國大陸始終沒有投注太多資金，也讓執政黨政策頻頻跳票。加上賀瑞普所在的海盜黨反中立場，及前議長柯佳洛(Jaroslav Kubera)疑似在生前遭到中國大使館的威脅，都讓捷克人民逐漸對中國心生反感，也讓捷克近年來不畏打壓的支持台灣。