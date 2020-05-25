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馬英九到嘉義用餐 鼓勵民眾多出來走走
疫情趨緩，藍綠都搶當景氣促銷員，繼衛福部長陳時中帶隊到墾丁振興觀光，前總統馬英九昨也到嘉義市文化路商圈用餐，被問會不會鼓勵多出來走走？馬英九笑說，「當然，不要小看我們台灣老百姓，他不需要鼓勵的」。
馬英九昨到嘉義市參加公祭，再到嘉義縣訪友，中午在嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧陪同下，到嘉義市文化路林聰明沙鍋魚頭用餐，一現身便吸引高人氣。
林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，文化路商圈被列為清明警示景點和一九六八景點後，人潮變少，所幸這二到三周接連零確診，生意大幅回升。
昨天文化路商圈的名店都出現排隊人潮，在地商家看到馬英九現身驚喜說，希望馬英九能常來嘉義市，也像陳時中一樣，為在地商家拉抬人氣，盡早度過疫情寒冬。
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