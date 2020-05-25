推動國旅 台南也要搶陳時中

國內連續四十二天無本土個案，指揮中心南下墾丁推廣「樂活防疫之旅」，將記者會移師墾丁，現場擺滿愛文芒果、玉荷包、香蕉、洋蔥等農產品。指揮官陳時中表示，墾丁生態豐富，想帶太太來，鼓勵民眾一起樂活旅遊，先從國旅開始；至於國外旅遊，要待國際疫情更舒緩，才會適度開放，「我們一步一步走，不要跌倒」。

陳時中人氣正夯，台南市長黃偉哲說，積極爭取陳到台南玩一玩，協助台南推動觀光，「陳時中已經答應」；新北市長侯友宜則說，只要能促進新北市觀光，振興庶民經濟，他都歡迎。

陳時中率團到屏東墾丁，示範樂活防疫旅遊，周日到台灣最南端的鵝鑾鼻日照中心視察，國寶級民謠隊用即興歌詞和月琴樂音迎接防疫英雄，之後前往風吹砂，在水蛙窟生態社區的居民示範下，學習「撈魚苗」，並到滿洲鄉品嘗港口茶，陳邊喝邊大讚「很滑順、回甘」。

不過，撈魚苗、品茶時，陳均未戴口罩且和店家靠很近，被詢問是否難以維持社交距離，他說「社交距離還是要盡量維持」，但不得已時，例如吃冰淇淋和喝水，會拿下口罩。

昨天難得出現好天氣，百貨、風景區人潮眾多，但因天熱，許多民眾未帶口罩。發言人莊人祥指出，若在室外，維持一公尺或是一家人出遊，確實可以不必強制戴上口罩，但若無法維持社交距離，還是要戴上口罩，做好防疫。

台灣已滿六周無本土個案，目前全台累計四四一人確診，其中七人死亡，四一四人已解除隔離，住院隔離者剩廿人。

為何選擇到墾丁？陳時中表示，選擇屏東並非依據科學化的研究，就是從國境之南開始，覺得非常好。之前每次到屏東開會，都會聽到當地同仁說「我屏東我驕傲」，前一天見識到墾丁大街民眾的熱情，不禁覺得「我台灣我驕傲」。

雖然國內樂活防疫，但陳時中說，國際形勢仍非常緊張，每天約以十萬人數增長，西歐疫情較趨緩，但東歐、中南美洲疫情卻上升中，民眾仍要提高警覺，保持社交距離。