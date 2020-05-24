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同婚專法上路一周年 彩虹平權大平台推四大行動

聯合新聞網 / 記者陳宛茜／台北報導

今天是同婚專法上路滿一週年，彩虹平權大平台發起「看見彩虹好日一不再恐同集資計畫」，針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議。彩虹平權大平台表示，民調顯示近3 成民眾仍「恐同」，希望透過推動 4 大行動目標，落實同志平權。

此外，彩虹平權大平台也攜手 Red Hot Organization發行唱片合輯，邀請盧廣仲、9m88、鄭宜農、黃玠瑋、葉穎錄製歌曲響應，盼號召3000位贊助者支持，並關注平權議題。

日前彩虹平權大平台（原婚姻平權大平台）協同立委范雲、林昶佐，以及台灣大學社會工作學系助理教授Ciwang Teyra 公布同婚通過一年後民意調查結果，逾9成民眾認為同婚通過後對個人生活沒有太大的影響，而對於身邊的同志接受度也有超過 6 成 5，雖然結果趨於正向，但仍發現仍有近3成民眾具有難接受同志。

彩虹平權大平台指出，性別運動已經推動多年，台灣亦是亞洲第一個同婚通過的國家，但此結果反映出，縱使「同婚」通過，但「平權」仍有努力的空間，需要更多參與和倡議。

彩虹平權大平台的前身組織是婚姻平權大平台，由同志諮詢熱線、同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、同志人權法案遊說聯盟及GagaOOLala 組成。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔表示，畢安生教授、葉永鋕的離去，這些「悲劇」的發生才讓社會大眾重視性別平等教育和婚姻平權，未來希望能夠積極、主動向社會溝通同志平權的重要性。

雖然同婚已通過，同志跟異性戀婚姻權益仍有落差。彩虹平權大平台將持續投入法律改革，推動「共同收養」、「人工生殖」、「跨國同婚」等平權修法。

另外，目前若不是針對個人、不是職場或學校發生的歧視同志言論或行為，就沒有性別平等教育法、就業服務法、性別工作平等法的保障。未來大平台將邀集其他性平團體或人權法專家，研議保障同志社群的「平等法」，共同組成「民間平等法草案推動聯盟」。

為了擴大並深化與同志友善立委及其幕僚的交流，彩虹平權大平台每年會增加一個縣市的性平友善議員連線，三年內在十個縣市舉辦聚會，並邀請性平團體一同參與。同時，會在今年舉辦同志政治力培訓營隊，鼓勵同志參政，提升同志民選政治人物的比例，以制定更多對同志更友善的法律和政策。

平台也將與專業市調公司合作進行量化研究，推出「同志在台灣－社會態度調查報告」，讓大眾對於同志的看法與態度有較為清楚的認識。發起「職場平等計畫」，除了設計讓台灣企業評估、分析同志處境的友善指標，亦舉辦多場工作坊、論壇，幫助多元性別族群打造更友善的職場環境。

平台也計畫在 2021年，成立屬於亞洲的婚姻平權連線組織。此外，彩虹平權大平台也計畫在 2021 年舉辦國際研討會，並協助培訓其他國家的同志組織為平權努力。

同志 婚姻平權 同婚專法 職場

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