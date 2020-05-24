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陳時中：樂活長照都顧到 防疫才算成功

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
屏東縣縣長潘孟安（中）贈送月琴給指揮中心指揮官陳時中（左二）、疾管署署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥等「防疫五月天」成員，這些月琴上都特別刻有三人的臉孔，讓陳時中直呼「很像、有像哦！」記者陳弘逸／攝影
屏東縣縣長潘孟安（中）贈送月琴給指揮中心指揮官陳時中（左二）、疾管署署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥等「防疫五月天」成員，這些月琴上都特別刻有三人的臉孔，讓陳時中直呼「很像、有像哦！」記者陳弘逸／攝影

為示範防疫新生活運動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、衛福部次長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥等人，今早在屏東縣長潘孟安的陪同下，參加全台最南端的鵝鑾鼻日照中心開幕典禮。陳時中表示，台灣目前在防疫外，高齡化等長照服務也持續照顧，各方面生活也都能顧到，這樣我們防疫才算成功。

在進入鵝鑾鼻日照中心前，陳時中等人都經體溫量測、手部清潔後進入。現場特別準備月琴表演，潘孟安也代表致贈在地工藝家製作、刻有陳時中、疾管署署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥等人頭像的月琴代表感謝，並盼陳時中未來能回南部獻唱，獲得在場人員歡呼。

陳時中會後與潘孟安受媒體聯訪時表示，很高興今天來到墾丁，我們在做兩件事：一個是樂活長照、一個是樂活防疫。他非常開心看到日照中心長輩都獲非常妥善的照顧，目前是樂活防疫新生活的展開，希望以後大家多來墾丁走走，尤其鵝鸞鼻是個好地方，無論長照、旅遊等都很好，希望民眾能常來走走，保持身心健康，更愉快。

媒體問到昨晚來墾丁大街，是否有關心商家生意回溫？陳時中說，對於昨晚來墾丁觀光旅遊，他也非常關心，不過是否有助商家生意，笑說昨晚沒太看到，因為旁邊人潮圍著太多，但相信逛街人潮也變多。

而說到目前疫情，陳時中表示，台灣疫情到昨天本土個案已是41個零，也過了檢疫14天的兩個巡迴，故台灣目前很安全，但民眾勿因此鬆懈，仍要自己警惕、每個人都要顧好，以免成為防疫破口；目前防疫新生活實施至今，大家都顧的很好，因我們靠的就是「台灣人的氣魄跟智慧」。

陳時中 墾丁 疫情

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