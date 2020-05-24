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學者看安心旅遊 籲順勢帶動旅遊業轉骨

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
交通部推安心旅遊，加碼補助團體旅遊及自由行旅客。記者羅紹平／攝影
交通部推安心旅遊，加碼補助團體旅遊及自由行旅客。記者羅紹平／攝影

為了振興國旅，交通部觀光局預計編列卅九億元推安心旅遊，加碼補助團體旅遊及自由行旅客，業界都持正面態度，強調目前每家旅行社都岌岌可危，「這次一定要補」；不過學者提醒，過去民眾不願參與團體旅遊多半是因為對品質有疑慮，建議觀光局可藉此機會，提高旅遊品質提高，也有助於吸引國際旅客。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，以往補助廣度不夠，但這次納入優質遊樂園區是很不錯的規畫，另對於台灣觀巴的補助又更勝以往，會增加民眾參與在地深度體驗行程意願，出遊不再是走馬看花，對旅遊環境是好事。

劉喜臨建議，觀光局可藉這次補助刺激台灣旅行社在產品包裝更站在消費者需求，不要像以往一樣，跟團就帶進購物店，把旅遊品質提高後，對第三階段國際旅客來台，也能增加正向觀感。

劉喜臨表示，現在很多民眾的旅遊目的地都是農村或是原民部落，代表開始走向深度旅遊，建議觀光局改變補助思維，不要只侷限於大團，一些小規模旅遊同樣要給予補助。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，這次自由行也有補助周五住房，可望增加民眾的參與意願，最理想狀況是周五也能訂滿。由於目前暫時還無法出國，預計離島或是花東地區會是這波補助最大受益者。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，旅行業到六月都是苦撐的狀態，到了十月會直接崩盤，安心旅遊補助在八月前一定要做。且因國內有九成旅行社都是做出國旅遊，補助國旅很好，但更希望航線可以趕快恢復，旅行社虧損會降低許多。

創新旅行社董事長李奇嶽則說，對補助樂觀其成，但以齊頭式補助不太合理，建議可按照公司規模大小比例補助，訂定每個旅行社的最高上限團量，否則恐出現小公司用不完補助、大公司嚴重需要補助狀況。

旅行社 觀光局 出國 自由行 遊樂園 航線

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