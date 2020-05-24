國旅回溫 台東端午訂房率達9成

近日國旅回溫，台東、屏東及高雄的五月遊客已增多，其中台東成長最明顯，端午連假前三天，多數飯店訂房不是客滿、也有九成，不少是遊覽車團客；但雙北旅館業者持保留態度，認為觀光是否回春，國內旅遊要看暑假，國外最樂觀預估也要到年底。

台東市娜路彎酒店、禾風新棧度假酒店表示，最近幾天都有搭遊覽車出遊團客，最明顯的是端午節連假前三天，兩家飯店因有團客大單客滿。台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，「五月訂單爆到不行」。

墾丁旅宿業表示，五月回溫，核心區飯店平日住房從上月二成回升到四至五成，假日升至八至九成。

高雄市觀光局統計，五月平均住房率不到三成，業者表示，五月觀光業有回溫，各飯店也推優惠方案，盼端午節連假能更好。嘉義縣阿里山國家森林遊樂區飯店訂房也逐漸回溫，嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，端午節連假有二至三成訂房率，預估疫情持續穩定，訂房會再增加。

新北市旅行商業同業公會理事長林毓淳表示，觀光是否回春，國內旅遊要看暑假，國外最樂觀預估也要到年底。

新北原本近兩成旅行業瀕臨倒閉，如今都在觀望是否可能救回來。home hotel行銷部經理陸念新表示，北市觀光還是缺那每年一千萬人次的外國觀光客，交通部推動的防疫安心旅遊，補不回這一千萬人次。

台北市旅館公會理事長韋建華也說，對台北市都會型旅遊來說，這次中央推出的防疫國旅，對北市觀光助益有限。中央推出的防疫旅遊，與多數國內旅遊形態不同，且推出的幾條路線也滿偏的，「有誰會有興趣去走脊梁山脈？」對北市旅館業者來說，可以踩線，但無法振興。

新北市長侯友宜和金門縣長楊鎮浯前天才合推跨海互惠防疫旅遊，侯友宜昨天在粉絲頁發表想法，國民黨主席江啟臣馬上標註侯友宜和楊鎮浯，「休但幾勒，還能不能開放其他縣市一起上車啊？」藍營執政十五縣市就有十四縣市長有合作意願，相約揪一波國旅振興台灣觀光經濟。

侯友宜表示，新北市府希望全台不分藍綠一起來，新北觀光旅遊局長張其強說，歡迎北部生活圈鄰居北北基桃宜共同參與。