聯合報一周大事5/17~5/23

今天是同婚專法上路滿一週年，彩虹平權大平台發起「看見彩虹好日一不再恐同集資計畫」，針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議。彩虹平權大平台表示，民調顯示近3 成民眾仍「恐同」，希望透過推動 4 大行動目標，落實同志平權

2020-05-24 11:23