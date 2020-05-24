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聯合報一周大事5/17~5/23
國內
● 20日：總統蔡英文連任就職演說，重申「和平、對等、民主、對話」，不接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，並拋出將啟動政府體制改造及修憲程序。
● 21日：我國零確診紀錄止步於第13天，中央流行疫情指揮中心公布新增一名新冠肺炎境外移入病例，為30多歲電子製造業男性，於墨西哥工作時染疫。
● 22日：主計總處公布4月失業率為4.03%，已經連續3個月走揚，季節調整後失業率則為4.1%，較3月上升0.34個百分點，失業人數月增4萬1000人。
國外
● 20日：孟加拉灣數十年來最猛烈的氣旋「安芬」（Amphan）直撲孟加拉和印度東部，氣象預報說可能會掀起具破壞性的致命暴潮，當地數百萬人避難。
● 21日：日本公布全境「緊急事態宣言」後，繼14日先解禁39縣，日本首相安倍晉三宣布，大阪府、京都府、兵庫縣等關西地區3府縣解禁。
● 23日：美國商務部表示，將33家中國公司和機構列入經濟制裁黑名單，因為這些企業和機構協助北京當局監控新疆維吾爾族等少數族裔，或與大規模毀滅性武器和中國軍方有關。
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