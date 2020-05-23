審議規則草案出爐 全聯會盼速處理涉貪司法官
法務部日前公告「律師資格審查會審議規則」草案，審查會將負責律師證書核發、廢止等事項。律師公會全國聯合會今天表示欣見草案出爐，也期望儘速廢止涉貪司法官的律師證書。
全聯會新聞稿指出，律師資格審查會攸關律師證書的核發、撤銷、廢止及停止律師執行職務等事項，審議規則涉及貪瀆司法官擔任律師的處理程序，也攸關全體律師權益。
全聯會表示，律師界向來反對貪瀆司法官擔任律師，但過去律師法規定必須先經律師懲戒委員會懲戒除名，才能夠不發給律師證書，但貪瀆司法官犯罪時並非律師，無法移付律師懲戒予以除名，而出現漏洞。
新聞稿指出，律師法今年1月15日修正後，已將「經律師懲戒委員會懲戒除名」要件刪除，對於貪瀆司法官不得發給律師證書，已經取得律師證書者，也應予以廢止。
全聯會表示，欣見法務部提出審議規則草案，希望能於組成審查會後，處理涉貪司法官擔任律師的問題，特別針對已經取得律師證書者，能儘速廢止證書。
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