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地球2070年是什麼光景？ 唐鳳與眾來解答

文 / 劉嫈楓

圖／聯合報系 提供
圖／聯合報系 提供

2020年，是地球關鍵的一年。繼2019年年底接踵發生的豪雨、野火災難，新冠肺炎如旋風蔓延全球，全人類在存亡之際更謙卑省思，「接下來，哪樣的世界和生活才是全人類所要的？」

為此，致力關心永續議題的《倡議＋》特別推出「地球期中考」年度企劃，從線上到線下，一連推出「地球期中考：What’sNext?」、「地球期中考：未來啟點」二部曲行動，攜手台灣產官學領域專家，全方位點出關鍵議題，邀請各界共同倡議關心地球，為下個50年找出行動解方。

首波專題「地球期中考：What’sNext?」特別專訪行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、金鐘獎主持人麥覺明、環境Youtuber「雪莉不要鬧」、RETHINK創辦人黃之揚，就「氣候行動、環境生態、綠色生活、海洋減廢」四大議題分析探討。

關注氣候議題多年的林子倫直指：「今年對於台灣、世界都是關鍵的一年。氣候已和永續發展相互結合，既是環境議題，亦關乎人類世代公平、性別人權、經濟發展」。RETHINK創辦人黃之揚也指出，關心地球的行動不在一朝一日，而需要不斷地實踐。金獎主持人麥覺明則說：「環境的問題從來就沒有國境之分，當地球受傷，就得由所有人共同承擔。」

接棒「地球期中考：What’sNext?」永續提問。6月5日《倡議＋》更將自午間12:20於聯合新聞網直播舉辦：「地球期中考：未來啟點」論壇，聚焦「環境、科技、青年、糧食」四大關鍵主軸，替地球下個50年找出永續對策。

活動將由關注環境議題的「寶島淨鄉團」創辦人林藝擔綱主持，並特別邀請行政院數位政委唐鳳重磅演講揭開序幕，星展銀行（台灣）總經理林鑫川、金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳、格外農品創辦人游子昂、Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、台灣希望工程6.0創辦人沈芯菱、知名主持人吳鳳，也將就「糧食」、「森林」兩大議題與談。

數位政委唐鳳於專題演講「未來啟點：永續地球的數位解方」，將分享在全球正值疫情肆虐之際，台灣如何展現社會創新能量，並在未來持續扮演關鍵角色，貢獻永續創意；「揭開地球隱形危機：糧食」主題中，致力關心剩食議題的星展銀行（台灣）總經理林鑫川也將以「拒絕隱形浪費，把剩食變盛食」進行專題演講，並和社會企業格外農品創辦人游子昂、台灣希望工程6.0創辦人沈芯菱對談，找尋台灣剩食議題的新出路。

另場活動議程：「探索地球永續解方：森林」，金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳也將以「用消費，簡單為地球多留一座森林」進行專題演講，並與Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、知名主持人吳鳳與談。

《倡議＋》始終相信只要一起＋1，就能讓社會變好一點點，因此活動特地攜手號召北中南「台客劇場」、「荒野保護協會」、「元沛農坊」、「綠藤生機」等非營利組織、社會企業，倡議夥伴星展銀行（台灣）、金百利克拉克X舒潔；響應夥伴花王（台灣）、台灣汽電共生、大金空調共同加入倡議，開啟未來下一步。

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