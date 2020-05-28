輪胎研發「耐米」科技？米其林的6月4日要來個世紀大揭密！

奈米科技應該大家可能都有聽過，但「耐米」應該就陌生了吧！身為全球輪胎領導品牌MICHELIN米其林，竟然在自家的臉書粉絲團中預先公布了一段影片，搞得跟英雄聯盟電影一樣神秘，最後更出現了「耐米聯盟」的字樣，並預告將會在6月4日當天晚上7點舉辦「新品線上發表會」。發揮媒體抽絲剝繭的偵探能力，這米其林的新胎，很有可能潛藏著「耐米」技術呀！

影片一開始用了極為類似英雄聯盟影片的風格，吊足胃口。 圖／米其林 提供

到底什麼是耐米，又跟奈米有啥不同？從關鍵的「耐」字研判，應該就是會於耐磨程度上有所著墨，以目前米其林旗下的產品陣容分析，目前共有PILOT SPORT、PRIMACY、ENERGY、AGILIS等多個產品支線，其中若要與耐字劃上等號，無論是耐用、耐磨等優勢，應該會與ENERGY、AGILIS兩產品系列有關，難不成又代表這兩產品系列會有全新產品的問世嗎？我們繼續推敲下去…

影片提供的線索相當有限，但提到「超能耐久」，猜測與旗下強調耐用的ENERGY、AGILIS兩產品系列有關。 圖／米其林 提供

米其林其中的ENERGY系列，強調的是安全、省油，以及高里程等特點，現階段提供ENERGY SAVER+與ENERGY XM2等兩款產品，皆是針對精打細算、預算型的一般轎車胎買家，其中ENERGY SAVER+更擁有最高的消費者支持聲量，幾乎成為市場中想到省油綠能胎的首選；此外，AGILIS系列也同樣以安全、省油為主要特色，但目標客群就是輕型商用車的商用族群，與ENERGY瞄準的一般自用車有所差異。但無論自用或商用，「耐」用、「耐」磨都屬ENERGY與AGILIS系列的強項。

除了影片以外，還製作了像是超級英雄的影片風格，把輪胎弄成了像是超人般的厲害，到底葫蘆裡賣啥藥？6月4日晚上7點就知道！ 圖／米其林 提供

所以這一次，米其林以別開生面的方式，透過社群平台上的影片搶先預告「耐米聯盟」即將成軍，極有可能就是上述的ENERGY與AGILIS系列同步推出新產品，大膽預測，會拍成影片、大動作的預先宣傳，應該會有較多的新款產品同步推出，所以很有可能上述的ENERGY SAVER+、ENERGY XM2、AGILIS都會有新產品推出，如果臆測成真，三款強調安全、省油、耐用高里程等特點的新款輪胎又會在科技上有如何的突破？如果你想要找一款經濟節能的胎，又或者曾經使用ENERGY SAVER+有著極好的評價，且到了換胎時刻…6月4日到底「耐米聯盟」有啥新科技？晚上7點請準時，我們一起來看米其林大揭密！