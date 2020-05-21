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【重磅快評】車站大廳給坐否？ 看台灣空間公共性不足

聯合報 / 主筆室
台電大樓門口景觀經重新設計，幻變成今日民眾樂於歇息、孩童開心玩耍之處。記者何定照／攝影
台電大樓門口景觀經重新設計，幻變成今日民眾樂於歇息、孩童開心玩耍之處。記者何定照／攝影

近來台北車站大廳擬禁坐事件吵得沸沸揚揚，該空間究竟如何讓乘客和其他民眾都能雙贏，還待交通部因應。然而若回到爭議產生原點，問題其實出在北車大廳從設計初始就欠缺考量民眾所需的公共性思維，台北也未能因應移工、新住民等人口組成變化，調整公共空間規畫。

今日台北車站大樓建於1989年，由建築師沈祖海等人設計，建築主體在當年流行「中國風」下呈中式傳統建築樣貌，屋頂則是單檐廡殿頂，在2011年改建時改覆上紅陶瓦。也在同年，工程單位為驅逐街友，將原置於內部大廳的椅子全部拆除，引發旅客無處可歇爭議。

北車大廳內部的椅子原本就是後加，拆除相對容易，也暴露台灣早年不少公共建築設計時較注重外型宏偉，未考量如何服務民眾乃至互動的公共性。然而民眾自會找到出路：既然大廳無椅，乾脆就自行坐下；放假時缺少適當空間聚會的移工朋友，更以此處作為交通方便、安全、有空調又可購物的美好據點。

一處缺乏公共性思維設計的所在，陰錯陽差成了移工在台北似乎唯一最適的聚會場所選擇，究竟該是台北的驕傲，或令人尷尬的巧合？若政府乃至民間真將移工朋友放在心上，是否有可能更了解其需求，讓他們像自己一樣，擁有更多元的美好選擇，而非必然只能待在北車大廳？

對非移工的朋友也一樣。究竟北車大廳是設計優秀到讓人非席地而坐不可，還是因為座椅不足，二樓餐廳又太貴的不得已選擇？而當這樣的一坐，被視為都市人的浪漫行為時，恐也將寬宥公共空間設計忽視公共性之惡，更輕忽因身體狀況無法席地坐下的老人或障礙者的歇息權利，將遭再次排除。

不妨來看看另個原本也顧人怨的建築案例。位於公館的台電大樓，1982年興建完成時，是台灣第一棟超過百公尺的大樓。這樣一棟指標性大樓，在當時為彰顯宏偉，特別將大門廣場墊高，硬是卡斷兩端人行道，車亂停不說，還會因樓高刮起「掀裙風」，頗惹民怨。

2016年，台電為改變形象，決心改造。他們在建築學者喻肇青等人規畫下，將大門周遭和鄰近環境一起整理成充滿綠意的園區，還建了條可擋雨、可歇息的步道。說是可歇息，並非像早期公園那樣擺幾張人行椅，而是順著步道與地勢沿路拉出階梯式圍壁，民眾隨處都可自然坐下，廊道式椅面也可容納更多人。

另一方面，台電大樓也開放原本戒備森嚴的一樓內大廳，讓民眾隨時可以出入。有了這些設計，原本行人急著繞開、咒罵連連的台電大樓門口，幻變成今日民眾樂於歇息、孩童開心玩耍之處。美好的城市景象，原來只需要一些設計就可改頭換面。

近年全台不少公共建築與空間，都在有心的建築、景觀師設計下，展現體貼民眾的心意。建築師黃聲遠「田中央」建築師事務所興建宜蘭社福館時，在外牆多做一條水泥列，就成老人家可歇息之處；附掛在車橋、為行人打造的津梅棧道，更以橋上有遊戲設備與迷你桌椅、橋下有鞦韆，讓人津津樂道。

類似佳例不勝枚舉：台北敦化南路上居安公園彷彿由地面長出的河道般座椅；台中綠園道公園沿著自然地貌蜿蜒的圍欄式座椅；蘇澳轉運站沿著壁面拉出的木椅；高雄衛武營植栽圍欄拉寬一點，也成座椅。只要多一點點設計和材料，功能、美感、公共性就完全不一樣。

近年普立茲克建築獎、威尼斯建築雙年展等建築榮耀，都更注重公共性。甫宣布延年舉行的威尼斯建築雙年展策展人薩基斯更將主題訂為「我們如何一起生活？」，強調「在政治分歧和貧富差距愈演愈烈下，建築師應構想我們可以從容共同生活的地方」，而這共同也是指社區對公平、包容和空間認同需求的整合。

台北車站大廳能否在此次危機下翻身蛻變，重新展現身為公共空間應有功能？主事者有否魄力與願景，同時顧及乘客、一般民眾、弱勢、移工需求？台灣優秀公共空間案例比比皆是，期盼北車大廳急起直追，只要找到對的人、做對的事，必然能創多贏。

台北敦化南路上居安公園的座椅，彷彿由地面長出、河道般蜿蜒，能容納許多人共同坐。記者何定照／攝影
台北敦化南路上居安公園的座椅，彷彿由地面長出、河道般蜿蜒，能容納許多人共同坐。記者何定照／攝影
台中綠園道公園圍欄式座椅沿著自然地貌蜿蜒，共同往前伸展。記者何定照／攝影
台中綠園道公園圍欄式座椅沿著自然地貌蜿蜒，共同往前伸展。記者何定照／攝影
高雄衛武營植栽圍欄拉寬一點，也成座椅，自然增加民眾歇息、聚集空間。記者何定照／攝影
高雄衛武營植栽圍欄拉寬一點，也成座椅，自然增加民眾歇息、聚集空間。記者何定照／攝影

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