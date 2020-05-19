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陸配子女何時能返台 陸委會：持續研議配套作為

中央社 / 台北19日電

疫情影響，部分滯留中國大陸的陸配子女因證件及戶籍因素無法入境，家長呼籲政府開放這些子女返台就學。陸委會今天表示，將與中央流行疫情指揮中心持續研議相關配套作為。

有鑑於中國大陸仍有疫情風險，政府尚未開放不具台灣戶籍的人士返台，其中包含持居留證在台生活的陸配子女。部分家長透過媒體向政府呼籲，希望開放其子女返台就學，以免影響學習。

大陸委員會今天以書面回覆媒體提問指出，目前中國大陸恢復內部交通及人流往來管制措施，尚待密切觀察，陸委會與指揮中心將持續研議相關配套作為。

自中國大陸全面爆發2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，政府宣布暫緩中國大陸人士入境。而部分陸配子女因不具台灣戶籍，採持有長期居留證的方式在台生活，因而無法返台。

疫情 陸配

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