農產品初級加工場誕生2家 5年拚5百家年產20億

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天宣布，農產品初級加工場登記新制3月底上路迄今，已在新北市誕生2家，預計5年內催生500家、產值約新台幣20億元，提高農民收入。

農委會舉行「首發農產品初級加工場登記證．啟動農產加工新紀元」記者會，宣布新北市農民李昌峻的谷芳有機茶園已於5月6日取得新北市政府核發全國第一張的農產品初級加工場登記證。

5月18日，記者會前一天，第二家獲發登記證出爐，也在新北市，為香氛花園，負責人邵章奇告訴中央社記者，送件、會勘等作業，新北市政府在10天內就辦妥，很積極。

陳吉仲極力推動農產品初級加工場登記證。他說，意義有三點，以前農民做的初級加工產品無法上通路銷售，因為無法取得經濟部核許的工廠執照，取得農產品初級加工場登記證後，可在通路銷售，增加收益。

其次，符合製程規定的產品，對消費者是安全的，可溯源又高品質，未來還會研議是否推出標章，方便消費者認明。

第三，農產品部分做加工，有利產銷調節。

李昌峻則說，次一級的農產品透過合法加工，可增加附加價值、收入之外，他認為這項新制可讓產地的農民結盟，學會打團體戰，甚至可以做外銷。

陳吉仲並說，迄今已有760名農民完成40小時教育訓練及通過考試取得證書，這些都是可申請場照的人數。農委會農糧署長胡忠一並說，預計5年內會有超過5000家有資格申請，約計誕生500家，產值約20億元。

外界關注是否衍生非法農地工廠借殼誕生、問題惡化，甚至有排污問題。陳吉仲說，只有自然人的農民及農團可以申請，工業界的工廠不能申請；排污比照工廠申請審查，必須符合規定。

媒體追問有無定期查核，以防借殼申請之事發生。陳吉仲說，後續會安排定期稽核、執行到位，另外目前針對證照為5年效期，每年會先複檢一次。

農產品初級加工場銷售規模擴大後，先進國家規定要課稅，目前新制無此標準訂定，是否會衍生稅制不合理問題，引起關注。陳吉仲說，會與財政部討論，目前農民生產的產品原則上不用課稅，因為場房規模有限制，不會到食品大廠的規模，「應該還好。」