保障受害者免遭纏擾 我立法進度落後國際

台灣社會再掀制定「跟蹤騷擾防制法」呼聲，婦女救援基金會、勵馨基金會及現代婦女基金會日前與國民黨立委共同舉行記者會，呼籲立法不能拖。實際上，我國的相關立法確實落後其他國家，包括美國、日本及德國都已制定法律，保障受跟蹤行為感到恐懼的被害人。

根據資料，美國加州於1990年訂定世界第一部「反跟蹤法」，三年後全美各州陸續跟進。美國對於跟蹤的定義，只要被害者認為遭跟蹤者纏擾，無論是現實生活或網路上的跟蹤，只要讓受害人感到恐懼就違法。

1999年，日本一名女大學生遭騷擾者殺害，隔年日本國會通過「纏擾防治法」，對被害人的身體、自由、名譽及生活安全做完善保護。德國於2007年通過「固執跟蹤懲罰法」，跟蹤行為使被害人處於恐怖陰影下或生活受到干擾，皆可透過刑法制裁。

社維法僅罰3000元

檢視我國相關立法，跟蹤行為僅能根據「社會秩序維護法」處以3000元罰鍰或申誡，但加害人必須因屢勸不聽才構成犯罪，經常造成受害者安全漏洞，因此警政署於2016年開始著手立專法，但「跟蹤騷擾防制法」最後沒有在上一屆立法院通過。

立法院內政委員會曾於2018年5月初審通過「糾纏行為防制法」草案，明定警方認有糾纏行為可核發警告命令；若2年內再犯，被害人可向法院聲請防制令。不過，2019年4月朝野協商時，警政署表示，草案與其他法律重疊，案件量大恐排擠治安維護工作，懇請暫不推動。