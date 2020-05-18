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老馬祖人示範 軍用豬肉罐頭得這樣才能吃出志氣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陳季芳上網訂購的豬肉與酸菜罐頭。圖／陳季芳提供
陳季芳上網訂購的豬肉與酸菜罐頭。圖／陳季芳提供

早年國軍採購各類罐頭作為戰備存糧，尤其講究「獨立固守」的外島防區，流傳有許多「罐頭料理」。有出身馬祖的資深媒體人日前特別向某家過去為軍方生產軍用罐頭的公司買來豬肉罐頭，復刻出「軍民一家」的懷舊吃法，同時揣摩出罐頭食材得「冷肉熱麵，冰火交濟」才能吃出「昂然志氣」氣味的訣竅。

陳季芳歷任平面、電視媒體主管，是資深媒體人，近年勤於在個人臉書網頁上筆耕，美食評論尤有見地。

陳季芳日前貼文稱，前不久，他感嘆軍中極美味的豬肉與酸菜罐頭，都吃不到了，十分想念。經網友推荐，說是軍中罐頭現都委由某生技食品製作，可網購。昨天新聞說，颱風要來了。於是他火速向這家生技食品訂購了豬肉與酸菜罐頭各四罐，外加口糧四包，準備為颱風儲備糧食。

他說，這家公司網頁爛到了極點，但卻動作迅速，隔天就把他訂的罐頭、口糧送到了。陳季芳形容：「這好比突擊戰，突擊隊武器雖不精良，但鬥志高昂，使命必達；貫徹軍人精神，著實令人驚喜」。

陳季芳貼文說，他打開豬肉罐頭，與記憶中的軍中罐頭，大致一樣，白花花的油脂浮面，內藏的豬肉也肥瘦分明，瘦者成絲，肥者凝成一團，是謂糜爛也；但可惜酸菜罐頭一點都不辣，完全沒有昔年辣椒仔沾滿了酸菜的凌厲風味。

陳季芳貼文指出，他當晚不由分說，燜了一碗永盛純米粗米粉；燜，是米粉的精髓，以前談過，現在就不重複了。添了一點青豆，大量青葱，再挑點酸菜，要是再有點馬祖蝦皮，就完美了，然後澆上半罐豬肉。因為酸菜不辣，所以添了一碟逸湘齋的豆豉辣椒。這完全是馬祖軍民一家的吃法：軍中的罐頭加上馬祖人最愛的米粉。

陳季芳表示，他不是昧著良心的美食家，不敢說這碗軍中罐頭豬肉調製的米粉有多好吃；吃的就是懷舊，吃的就是風味，如此而已。但是營養絕對夠，熱量絕對足，炮火四射的戰時必吃；時至今日，風雨飄搖的颱風夜，最宜。吃罷，精力充沛，迎戰各方，無所畏懼。

他特別提醒網友，這家生技食品在豬肉罐頭上印了加熱的方法，這點純屬誤導。豬肉罐頭絕不可加熱，得保持原有冷凝的狀態，直接從罐頭中挖出來，澆在熱麵上。冷肉熱麵，冰火交濟，才能吃出昂然的志氣。

陳季芳揣摩出軍用豬肉罐頭得冷肉熱麵的吃法。圖／陳季芳提供
陳季芳揣摩出軍用豬肉罐頭得冷肉熱麵的吃法。圖／陳季芳提供

馬祖 生技 颱風

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