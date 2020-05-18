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綠島人權藝術季 柯旗化生命歷程成創作發想

中央社 / 台東縣18日電

語言學習暢銷書「新英文法」作者柯旗化，曾在50年代被舉報思想左傾，兩度被關押「綠島新生訓導處」接受感訓。他的生命歷程被藝術家作為創作參考，成為綠島人權藝術季主題。

「2020綠島人權藝術季」15日開展，今年以「如果，在邊緣，畫一個座標」為題，以綠島相對於台灣的邊緣視角，邀請19組藝術家參展創作。

策展人羅秀芝表示，今年綠島人權藝術季從「邊緣」概念出發，沿著「他者共生的倫理軸線」、「邊緣相依的政治光譜」和「藝術地誌的美學微光」三條路徑，窺看藝術家們用不同的參照系統，所繪製的邊緣座標。

此外，「新英文法」作者柯旗化，曾被舉報思想左傾，被監禁在綠島長達17年的時間。他雖在綠島獄中，卻對稚齡的孩子謊稱至美國工作。這樣的生命歷程被藝術家洪瑋伶、辛佩宜作為創作參考文本，在2020綠島人權藝術季展示作品「K的房間——關於世界的創造與毀滅」，建構他的人生想望。

這次參展的19組藝術家中，尼泊爾藝術家阿許米娜．蘭吉特「現場藝術」藝術作品「2004偶發：事件發生現場」，是藝術家於2004年尼泊爾首都加德滿都街頭，冒著隨時可能被逮捕的危險，串連7個反對黨聯盟、7個學生黨聯盟，以及52個電台在特定時間一起播放哀悼死傷者的哭泣與吶喊，並進行街頭演出。藉此喚醒人們知道現實裡戰爭的殘酷。

「2020綠島人權藝術季」即日起於國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區展出至9月15日止。因應武漢肺炎疫情，人權館考量到參觀人數減少，也規劃未來將推出線上環景實境網站，及線上講座等，增加與民眾的互動。

綠島 藝術家 人權

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