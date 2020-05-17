鍾肇政辭世 陳芳明：他是帶動台灣戰後文學重要旗手

「我們這一輩人，透過他小說的閱讀才認識台灣」

鍾肇政辭世，作家陳芳明說，鍾肇政是帶動台灣戰後文學的重要旗手，他這一代人透過閱讀鍾肇政的小說才認識台灣。文訊總編輯封德屏說，鍾肇政是台灣文學希望的象徵。

陳芳明曾在2月27日與日本學者下村作次郎，到桃園龍潭拜訪鍾肇政。他表示，鍾肇政是帶動戰後台灣文學的重要旗手，我們這一輩人，透過他小說的閱讀才認識台灣。

陳芳明說，當時鍾肇政以日語與下村教授交談與筆談，以中文與他筆談。那種語言能力，超過鍾肇政同世代的作家，鍾肇政所帶給他的文學教育，讓他這輩子受用不盡。

封德屏形容鍾肇政是台灣文學的大山，他不只勤於創作，更積極參加台灣文學活動，編輯文學刊物。鍾肇政是同代作家中轉換語言最快的，從小學日文，1949年以後又能迅速轉換語言，用優美的中文創作。鍾肇政一生拚命地寫作，鍾肇政全集共39本，每一本都是五六百頁，擲地有聲。

封德屏說，鍾肇政曾經用不同筆名翻譯外國文學，如為志文出版社的新潮文庫翻譯，這部分的史料還沒整理出來，將是未來的努力目標。

封德屏表示，文訊曾邀請鍾肇政朗讀自己的作品錄音，他選了魯冰花中的一段朗讀，錄著錄著竟然哭了起來，說被自己的劇情感動了，真情流露。

鍾肇政記憶力驚人，談起文壇事和一生經歷，總是滔滔不絕。鍾肇政的離去，對封德屏來說，是一個時代的消失，心中悵然。