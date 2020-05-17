鍾肇政辭世 桃市圖書館預告5月底辦紀念書展
被譽為「台灣文學之母」的鍾肇政，昨天晚上7點於睡夢中安詳辭世，享耆壽96歲。鍾老一生筆耕不輟、關心客家事務，更致力於提攜文壇晚輩，桃園市立圖書館今天宣布，將在5月底舉辦書展及紀念活動追悼。
桃園市立圖書館指出，1925年出生於桃園龍潭的鍾老，是台灣也是客家現代文學的先驅，獲獎無數，除1961年第一部長篇小說魯冰花廣為人知外，大河小說濁流三部曲、台灣人三部曲、高山三部曲等皆備受推崇。鍾老一生寫作超過2千萬字，作品本身就是台灣人的寫照，透過鍾老的作品可以看到台灣的歷史、表達自我追尋以及對傳統、特權和封建的反抗。
館方表示，鍾老除了是產量最豐富的文學作家、大河小說始祖外，曾任報社主編的他，提攜後輩也不遺餘力，無論是戰後「文友通訊」的聯繫，或是建言台灣作家紀念館及爭取客家權益，都令人敬佩。
自桃園市長鄭文燦上任後，在2015年以鍾老之名，成立「鍾肇政文學獎」，以傳承其精神，更在鍾老的建言下，2017年起增設長篇小說獎項。另外，桃市府在2019年已完成鍾肇政文學生活園區，目前桃園文學館仍在興建中。
為紀念鍾老的卓越貢獻，桃園市立圖書館初步規畫將針對鍾肇政出版及相關書籍，辦理紀念書展和紀念活動，預告於5月底辦理。希望緬懷鍾老精神、期待文學不滅，延續鍾老的理念繼續推動寫作，記錄這個時代的歷史。
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