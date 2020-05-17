影／蔣絜安：鍾肇政基督徒一輩子清苦自持 後事不鋪張

前立委蔣絜安談到公公「台灣文學之父」鍾肇政辭世，表示老人家是一輩子的基督徒，一輩子清苦自持，不會希望自己人生最後一段路鋪張浪費，用基督教方式追思，文學界的朋友、客家鄉親好朋友可以來龍潭武德殿追思，典禮由市府、中央安排。

蔣絜安說，雖然爸爸走得很安祥、安息主懷，但是家人還是很意外很不捨，昨天下午爸爸的好朋友張良澤教授知道他這幾天身體較虛弱，去台中開會後特地到龍潭家探視，時間不長，張教授離開後父親繼續休息，直到晚上發現呼吸微弱，先生鍾延威幫忙急救也請消防救護員到家，後來確認安祥辭世就沒再繼續急救。