影／蔣絜安：鍾肇政基督徒一輩子清苦自持 後事不鋪張
前立委蔣絜安談到公公「台灣文學之父」鍾肇政辭世，表示老人家是一輩子的基督徒，一輩子清苦自持，不會希望自己人生最後一段路鋪張浪費，用基督教方式追思，文學界的朋友、客家鄉親好朋友可以來龍潭武德殿追思，典禮由市府、中央安排。
蔣絜安說，雖然爸爸走得很安祥、安息主懷，但是家人還是很意外很不捨，昨天下午爸爸的好朋友張良澤教授知道他這幾天身體較虛弱，去台中開會後特地到龍潭家探視，時間不長，張教授離開後父親繼續休息，直到晚上發現呼吸微弱，先生鍾延威幫忙急救也請消防救護員到家，後來確認安祥辭世就沒再繼續急救。
鍾肇政最後一次公開露面是去年蔣絜安參選立委時，上台向鄉親致意，之後就在家作息規律，每天早上會讀報、用餐、休息。
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