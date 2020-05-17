快訊

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

【抗疫英雄2】他參與武漢包機 家人勸：都當院長了，別去吧

影／蔣絜安：鍾肇政基督徒一輩子清苦自持 後事不鋪張

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鍾肇政文學生活園區在龍潭國小邊，去年啟用。記者鄭國樑／攝影
鍾肇政文學生活園區在龍潭國小邊，去年啟用。記者鄭國樑／攝影

前立委蔣絜安談到公公「台灣文學之父」鍾肇政辭世，表示老人家是一輩子的基督徒，一輩子清苦自持，不會希望自己人生最後一段路鋪張浪費，用基督教方式追思，文學界的朋友、客家鄉親好朋友可以來龍潭武德殿追思，典禮由市府、中央安排。

蔣絜安說，雖然爸爸走得很安祥、安息主懷，但是家人還是很意外很不捨，昨天下午爸爸的好朋友張良澤教授知道他這幾天身體較虛弱，去台中開會後特地到龍潭家探視，時間不長，張教授離開後父親繼續休息，直到晚上發現呼吸微弱，先生鍾延威幫忙急救也請消防救護員到家，後來確認安祥辭世就沒再繼續急救。

鍾肇政最後一次公開露面是去年蔣絜安參選立委時，上台向鄉親致意，之後就在家作息規律，每天早上會讀報、用餐、休息。

鍾肇政追思地點，龍潭武德殿。記者鄭國樑／攝影
鍾肇政追思地點，龍潭武德殿。記者鄭國樑／攝影

鍾肇政 救護員 台灣文學

延伸閱讀

影／蔡英文稱鍾肇政視她如己出 去年曾公開謝他溫暖照拂

鍾肇政辭世 管碧玲懷念「北鍾南葉」

悼念客家文學之母鍾肇政 蘇貞昌：台灣文學界重大損失

鍾肇政辭世 賴清德：留下一生精彩照亮台灣文壇

相關新聞

海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或...

蘇貞昌：鍾肇政不只獨善其身 對台灣文學民主有3大貢獻

行政院長蘇貞昌今天上午在桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得等人陪同下,到桃園市龍潭區武德殿，弔唁台灣文學之父鍾肇政與慰問家...

兒子視角「攀一座山」 鍾延威寫出鍾肇政真實人生

台灣文學之母鍾肇政高壽辭世，他用細膩的文筆與人文關懷，刻劃台灣人在歷史洪流中的困境與掙扎，他的兒子鍾延威去年為父親寫了一...

鍾肇政辭世 桃市圖書館預告5月底辦紀念書展

被譽為「台灣文學之母」的鍾肇政，昨天晚上7點於睡夢中安詳辭世，享耆壽96歲。鍾老一生筆耕不輟、關心客家事務，更致力於提攜...

當選鍾肇政送手稿詩「天光囉」 鄭文燦：不忘鍾老精神

「台灣文學之母」、知名「魯冰花」文學作家鍾肇政昨晚安詳辭世，桃園市長鄭文燦第一時間悉後在臉書PO文悼念，他今天上午在蘆竹...

本土詩人趙天儀85歲辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

台灣本土詩人及兒童文學推廣者趙天儀4月底辭世，享壽85歲。文化部長鄭麗君表示，趙教授為《笠》詩社創辦人之一，長期參與詩刊...

文壇談鍾肇政一生拚命寫作 透過他的小說認識台灣

「台灣文學之母」鍾肇政昨辭世。他一生創作逾2000萬字，以「濁流三部曲」、「台灣人三部曲」開啟台灣「大河小說」的先河。作...

影／蔣絜安：鍾肇政基督徒一輩子清苦自持 後事不鋪張

前立委蔣絜安談到公公「台灣文學之父」鍾肇政辭世，表示老人家是一輩子的基督徒，一輩子清苦自持，不會希望自己人生最後一段路鋪...

鍾肇政辭世 管碧玲懷念「北鍾南葉」

「台灣文學之母」鍾肇政16日在睡夢中辭世，享壽96歲。民進黨立委管碧玲在臉書上懷念「北鍾南葉」，並透露兩位前輩定義她從政...

悼念客家文學之母鍾肇政 蘇貞昌：台灣文學界重大損失

台灣客家文學大老鍾肇政昨晚去世，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，鍾肇政老先生是他的老朋友，忘年交。鍾肇政畢生致力在「寫出台...

鍾肇政辭世 賴清德：留下一生精彩照亮台灣文壇

「台灣文學之母」鍾肇政16日在睡夢中安詳辭世，享壽96歲。準副總統賴清德今天在臉書懷念「鍾老」，表達心中萬分不捨。

鍾肇政96歲辭世 鄭麗君：他的創作史就是台灣文學史

「台灣文學之母」的鍾肇政16日辭世，享耆壽96歲。文化部長鄭麗君今表示，鍾老師以《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》開啟台灣...

熱門新聞

影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

「Jolin」來了！ 連9天沒確診病例、34天無本土個案

放寬商務來台規定 檢疫第五天採檢、陰性可外出三天

曾任職國安會 吳怡農：很多機密已遭洩露只是尚未公開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。